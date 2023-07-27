https://sputniknews.com.tr/20230727/marmariste-silahli-ve-satirli-kavga-2-olu-1-yarali-1074041087.html

Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı ve satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T09:44+0300

2023-07-27T09:44+0300

2023-07-27T09:44+0300

türkiye

kavga

marmaris

cinayet

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Olay, Tepe Mahallesi Belediye Yat Limanı bölgesinde gece saatlerinde meydana geldi.Alkollü oldukları iddia edilen 5 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahı ve satırlı kavgaya dönüştü.Kavgada M.A. (40) yanında bulundurduğu silahla çevreye 6 el ateş etti. M.A.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan T.T. (18) ve İ.Ö. (21) yaralandı. M.A. daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T ve M.A.'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Yaralı İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alınırken, hayatlarını kaybeden şahsıların cansız bedenleri gerekli olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230720/akrabalar-doner-bicaklariyla-birbirine-girdi-kavga-alaninda-kaza-yapan-kuryeyi-de-dovduler-1073748844.html

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kavga, marmaris, cinayet