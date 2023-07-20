https://sputniknews.com.tr/20230720/akrabalar-doner-bicaklariyla-birbirine-girdi-kavga-alaninda-kaza-yapan-kuryeyi-de-dovduler-1073748844.html

Akrabalar döner bıçaklarıyla birbirine girdi: Kavga alanında kaza yapan kuryeyi de dövdüler

Akrabalar döner bıçaklarıyla birbirine girdi: Kavga alanında kaza yapan kuryeyi de dövdüler

Kağıthane’de akraba olan iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine döner bıçaklarıyla saldırdı. Kavga esnasında, motorlu bir kurye, döner bıçaklı... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T11:32+0300

2023-07-20T11:32+0300

2023-07-20T11:32+0300

türkiye

kavga

kağıthane

akraba

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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde dün saat 00.15 sıralarında akraba olan iki grup arasında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, uzaktan küfürleşmeyle başlayan tartışma bir anda döner bıçaklarının çekildiği kavgaya dönüştü. İki grup cadde ortasında birbirine girerken, bu esnada müşteriye sipariş götüren bir motorlu kurye döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı.Döner bıçağıyla saldırdı, motor çarptıYaşanan kazanın ardından şahıs topallayarak önce döner bıçağıyla motosiklete vurdu, sonrasında ise kuryeye saldırdı. Kavganın ardından ayakta durmakta zorlanan bir şahıs, ailesinin yardımıyla eve götürüldü. Yaşananlar anbean bir vatandaşın kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ise olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Kavgaya karışan kişilerin tespit edildiği ancak tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230706/adanada-akraba-kavgasinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-olay-yerinde-30a-yakin-bos-kovan-bulundu-1073261526.html

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