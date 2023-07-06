https://sputniknews.com.tr/20230706/adanada-akraba-kavgasinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-olay-yerinde-30a-yakin-bos-kovan-bulundu-1073261526.html

Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu

Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu

Adana’da akrabalar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T23:52+0300

2023-07-06T23:52+0300

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türkiye

adana

silahlı kavga

kovan

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Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Grup, kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada, Adnan Omay ile Aydın Daş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Omay ve Daş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

türkiye

adana

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adana, silahlı kavga, kovan