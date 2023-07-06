https://sputniknews.com.tr/20230706/adanada-akraba-kavgasinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-olay-yerinde-30a-yakin-bos-kovan-bulundu-1073261526.html
Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu
Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu
Adana’da akrabalar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T23:52+0300
2023-07-06T23:52+0300
2023-07-06T23:53+0300
türkiye
adana
silahlı kavga
kovan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073261844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edd6c948fbae1d692edbe8b207901a4c.jpg
Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Grup, kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada, Adnan Omay ile Aydın Daş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Omay ve Daş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073261844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_351fce9ba2cdc8145b96d09ff31459d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, silahlı kavga, kovan
adana, silahlı kavga, kovan
Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu
23:52 06.07.2023 (güncellendi: 23:53 06.07.2023) Abone ol
Adana’da akrabalar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu.
Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Grup, kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açtı.
Kavgada, Adnan Omay ile Aydın Daş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Omay ve Daş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.