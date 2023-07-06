Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230706/adanada-akraba-kavgasinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-olay-yerinde-30a-yakin-bos-kovan-bulundu-1073261526.html
Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu
Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu
Adana’da akrabalar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T23:52+0300
2023-07-06T23:53+0300
türkiye
adana
silahlı kavga
kovan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073261844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edd6c948fbae1d692edbe8b207901a4c.jpg
Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Grup, kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada, Adnan Omay ile Aydın Daş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Omay ve Daş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073261844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_351fce9ba2cdc8145b96d09ff31459d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, silahlı kavga, kovan
adana, silahlı kavga, kovan

Adana’da akraba kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti: Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu

23:52 06.07.2023 (güncellendi: 23:53 06.07.2023)
© AA / Koray KılıçAdana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavga
Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA / Koray Kılıç
Abone olTelegram
Adana’da akrabalar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu.
Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Grup, kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açtı.
Kavgada, Adnan Omay ile Aydın Daş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Omay ve Daş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала