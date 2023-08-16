https://sputniknews.com.tr/20230816/almanyaya-gitmek-isteyen-turkler-icin-online-vize-kolayligi-istenen-sartlar-belli-oldu-1074684874.html

Almanya’ya gitmek isteyen Türkler için online vize kolaylığı: İstenen şartlar belli oldu

Almanya’ya gitmek isteyen Türkler için online vize kolaylığı: İstenen şartlar belli oldu

Türkiye'den giden kaçak göçmenleri geri göndermeye çalışan Almanya, eğitimli Türkler için vize şartlarını yumuşattı. Nitelikli işçileri ülkeye çekmeye çalışan... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T10:13+0300

2023-08-16T10:13+0300

2023-08-16T10:20+0300

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nitelikli işgücü göçü yasası

nitelikli iş gücü göç yasası

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Türkiye'den kaçak olarak giden ‘niteliksiz göçmenlerle’ mücadele eden ve hızlı sınır dışı için çalışmalar yapan Almanya, diğer yandan da 'uzman, nitelikli ve eğitimli Türkler'i' ve diğer yabancıları almak için vize sistemini değiştiriyor. Sözcü'de yer alan habere göre, kolay vizenin altı şartı bulunuyor.Her alanda uzman açığı varNitelikli Göç Yasası çıktıktan sonra uygulama yönetmeliği ve sistemin uygulanması ile ilgili ayrıntılar üzerinde çalışılıyor. Halen Almanya'da yaklaşık 2 milyon uzman personel açığı var. Hemen hemen her alanda bu açık devam ediyor ve 2030'lu yıllara kadar da yaklaşık 7 milyon uzman-nitelikli eleman alınacağı belirtiliyor.Online vize dönemiYabancı kökenli nitelikli elemanların vize başvurularının daha hızlı olması için, online başvuru sistemi getirilecek. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Brandenburg'daki Dışişleri Birimi'ni ziyaretinde konuyla ilgili açıklama yaptı.Bakan Feaser, dijitalleşme için gerekli çalışmaları başlattıklarını ve sistemin daha hızlı şekilde vize vermesini sağlamak için gereken hazırlıkların sürdüğünü belirtti.'Şans kartı' için puanlarNitelikli, eğitimli, üniversite mezunu ya da bir alanda uzman olan Türkler, Şans Kartı'yla puan toplayacak ve şu koşulları yerine getirdiğinde vize alabilecek;Türk vatandaşının, Almanya'da mesleğine uygun işyeri bulması gerekiyor. Hatta turist olarak gelmişse bile, uygun işyeri bulduğunda oraya başvurabilecek ve oturma izni alabilecek.Türk vatandaşının, örneğin kalorifer tesisatçılığı ya da sağlık sektöründe deneyiminin olması ek bir şans alması demek. Bu alanda meslek eğitimi yapmış olması ekstra bir puan olacak. Yani meslek eğitimi mezunları, Almanya'ya gitmede artı bir puan önde olacak.Vize için, belirli bir düzeyde Almanca bilgisi aranacak. Doktorlarda şu an bu B2 olarak uygulanıyor. Ama nitelikli diğer ara elemanlarda A2 düzeyinde Almanca yeterli olabilecek. Diploma denkliğinde ağır şartlar aranmayacak.Tercihen 45 yaşına kadar olanlar alınacak. Ancak belirli bir puanlama sistemi olduğu için 10 üzerinden 6 ya da 7 puanı toplayanlar rahatlıkla vize alıp ayarladığı işe başlayabilecek.Bir Türk'ün, Almanya'da yakınının olması ve oraya uyum sağlayabileceğini göstermesi de, kolay çalışma vizesi için artı 1 puan olacak.Her bir beceri için belirli puanlama var. Dil ve yaş için birer puan, meslek eğitimi ve deneyimi için 2'şer puan gibi. Kişi üniversite mezunu ise ve deneyimi varsa da bu ekstra puan olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230816/en-cok-schengen-reddi-veren-ulke-aciklandi-1074683784.html

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