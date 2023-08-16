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ABD'den Şili'ye giden uçağın pilotu öldü
ABD'den Şili'ye giden uçağın pilotu öldü
Latam Airlines pilotu, ABD'den Şili'ye uçarken fenalaştı, Panama'ya acil iniş yapan pilot tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T11:43+0300
2023-08-16T11:43+0300
2023-08-16T11:43+0300
yaşam
panama
uçak
ölüm
pilot
acil durum
acil yardım paketi
müdahale
acil iniş
şili
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Latam Airlines, bir pilotunun Miami'den Şili'nin Santiago kentine giden bir uçuşta fenalaştığını ve Panama'ya acil iniş yaptıktan sonra öldüğünü duyurdu.15 Ağustos'ta Miami ile Santiago rotasındaki LA505 uçuşu, pilotun tıbbi acil durumu nedeniyle Panama'daki Tocumen Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçuş sırasında personeller, yolcuları ve uçuşun güvenliğini sağlamak için protokolleri izlendi. Latam, internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Hasta pilota yere inişte acil yardım müdahalesinde bulunulmasına rağmen maalesef hayatını kaybetti" dedi.Havayolu şirketi, hayatını kaybeden pilotun 25 yıllık kariyerine ve profesyonelliğine dikkat çekerek, ailesine başsağlığı diledi; seyahatte yaşanan gecikmeden dolayı yolculardan özür diledi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/hawaiideki-yanginda-olu-sayisi-106ya-yukseldi-3-binden-fazla-evcil-hayvan-da-kayip-1074687203.html
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panama, uçak, ölüm, pilot, acil durum, acil yardım paketi, müdahale, acil iniş, şili, abd, santiago, gecikme, özür
panama, uçak, ölüm, pilot, acil durum, acil yardım paketi, müdahale, acil iniş, şili, abd, santiago, gecikme, özür
ABD'den Şili'ye giden uçağın pilotu öldü
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Latam Airlines pilotu, ABD'den Şili'ye uçarken fenalaştı, Panama'ya acil iniş yapan pilot tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Latam Airlines, bir pilotunun Miami'den Şili'nin Santiago kentine giden bir uçuşta fenalaştığını ve Panama'ya acil iniş yaptıktan sonra öldüğünü duyurdu.
15 Ağustos'ta Miami ile Santiago rotasındaki LA505 uçuşu, pilotun tıbbi acil durumu nedeniyle Panama'daki Tocumen Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçuş sırasında personeller, yolcuları ve uçuşun güvenliğini sağlamak için protokolleri izlendi. Latam, internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Hasta pilota yere inişte acil yardım müdahalesinde bulunulmasına rağmen maalesef hayatını kaybetti" dedi.
Havayolu şirketi, hayatını kaybeden pilotun 25 yıllık kariyerine ve profesyonelliğine dikkat çekerek, ailesine başsağlığı diledi; seyahatte yaşanan gecikmeden dolayı yolculardan özür diledi.