https://sputniknews.com.tr/20230816/abdden-siliye-giden-ucagin-pilotu-hayatini-kaybetti-1074689274.html

ABD'den Şili'ye giden uçağın pilotu öldü

ABD'den Şili'ye giden uçağın pilotu öldü

Latam Airlines pilotu, ABD'den Şili'ye uçarken fenalaştı, Panama'ya acil iniş yapan pilot tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

panama

uçak

ölüm

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acil iniş

şili

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Latam Airlines, bir pilotunun Miami'den Şili'nin Santiago kentine giden bir uçuşta fenalaştığını ve Panama'ya acil iniş yaptıktan sonra öldüğünü duyurdu.15 Ağustos'ta Miami ile Santiago rotasındaki LA505 uçuşu, pilotun tıbbi acil durumu nedeniyle Panama'daki Tocumen Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçuş sırasında personeller, yolcuları ve uçuşun güvenliğini sağlamak için protokolleri izlendi. Latam, internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Hasta pilota yere inişte acil yardım müdahalesinde bulunulmasına rağmen maalesef hayatını kaybetti" dedi.Havayolu şirketi, hayatını kaybeden pilotun 25 yıllık kariyerine ve profesyonelliğine dikkat çekerek, ailesine başsağlığı diledi; seyahatte yaşanan gecikmeden dolayı yolculardan özür diledi.

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panama

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