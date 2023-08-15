https://sputniknews.com.tr/20230815/uluslararasi-kredi-derecelendirme-kurulusu-turk-bankalarinin-gorunumunu-negatiften-duragana-cevirdi-1074664742.html
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T15:16+0300
2023-08-15T15:16+0300
2023-08-15T15:35+0300
ekonomi
moody's
türkiye
kredi derecelendirme kuruluşu
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.Moody's, son yayımlanan Türkiye analizinde yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtmişti.Kuruluşun analizinde ortodoks politikaların sürmesi ve dengesizliklerin azalmasıyla görünümün pozitife dönebileceği ve not artışı olabileceği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230815/hande-firat-ekonomi-yonetimi-road-showa-hazirlaniyor-1074653362.html
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moody's, türkiye, kredi derecelendirme kuruluşu
moody's, türkiye, kredi derecelendirme kuruluşu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
15:16 15.08.2023 (güncellendi: 15:35 15.08.2023) Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.
Moody's, son yayımlanan Türkiye analizinde yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtmişti.
Kuruluşun analizinde ortodoks politikaların sürmesi ve dengesizliklerin azalmasıyla görünümün pozitife dönebileceği ve not artışı olabileceği kaydedilmişti.