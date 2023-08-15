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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230815/uluslararasi-kredi-derecelendirme-kurulusu-turk-bankalarinin-gorunumunu-negatiften-duragana-cevirdi-1074664742.html
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T15:16+0300
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ekonomi
moody's
türkiye
kredi derecelendirme kuruluşu
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.Moody's, son yayımlanan Türkiye analizinde yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtmişti.Kuruluşun analizinde ortodoks politikaların sürmesi ve dengesizliklerin azalmasıyla görünümün pozitife dönebileceği ve not artışı olabileceği kaydedilmişti.
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moody's, türkiye, kredi derecelendirme kuruluşu
moody's, türkiye, kredi derecelendirme kuruluşu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

15:16 15.08.2023 (güncellendi: 15:35 15.08.2023)
© AA / ArşivUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA / Arşiv
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.
Moody's, son yayımlanan Türkiye analizinde yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtmişti.

Kuruluşun analizinde ortodoks politikaların sürmesi ve dengesizliklerin azalmasıyla görünümün pozitife dönebileceği ve not artışı olabileceği kaydedilmişti.
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