Hande Fırat: Ekonomi yönetimi road show’a hazırlanıyor
© AAMehmet Şimşek
© AA
Hande Fırat, gözleri yeni ekonomi yönetiminin üzerinde olduğunu dile getirdi ve "ABD’de düzenleyeceği yatırımcı toplantısında Mehmet Şimşek önemli isimlerle bir araya gelecek. Yani ekonomi yönetimi road show’a hazırlanıyor" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında, 14 Mayıs seçimlerinin ardından yenilenen ekonomi yönetiminin faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulundu:
"Seçim sonrasında hükümetin icraatları izlenirken istisnasız tüm gözler ekonomi yönetimine çevrilmişti. Aradan geçen iki ayda değişen bir şey olmadı. Gözler hâlâ ekonomi yönetimi üzerinde. Bu da çok doğal çünkü sonuçta ekonomideki gelişmeler her bir vatandaşın doğrudan günlük hayatını etkiliyor. Yapılan ilk zamlarla oluşan olumlu hava biraz tepkiye döndü ama bundan kaçışın olmadığını da herkes biliyordu. Bugün ekonomide son iki aydır olanları biraz gözden geçirmek istedim. Ama bunu yaparken hem bardağın dolu tarafına hem boş tarafına bakacağım. Ancak olayı öyle teknik düzeyde değil, hepimizin anlayacağı şekilde, ana hatlarıyla ele alacağım."
Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in attığı adımları anlattı ve şunları ifade etti:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan görev gelir gelmez biraz da kendi haline bırakılmış gibi görünen enflasyonu dizginlemek için bir yol çizildi. Bir planın olması düşüş için önemli bir gösterge oldu. Yıl sonunda yüzde 58 olacağı tahmin edilen yıllık enflasyon, 2024 sonunda yüzde 33 öngörülüyor. Yabancı yatırımcılar ekonomi yönetiminin yöntemlerini, plan ve programlarının gerçekçi olduğunu gördü ve uzun yıllar sonra Türkiye ile “yeniden” tanıştı. Körfez ziyaretlerinin ardından JP Morgan’ın düzenlediği ilk yatırımcı toplantısı İstanbul’da yapıldı. Eylül ayında da Goldman Sachs’ın ABD’de düzenleyeceği yatırımcı toplantısında Mehmet Şimşek önemli isimlerle bir araya gelecek. Bunu, tahmin ediyorum, Londra yakından izleyecektir. Yani ekonomi yönetimi road show’a hazırlanıyor. Bunların olumlu dönüşleri geçmişte olmuştu ve yine olacaktır. Zaten nerede yapılırsa yapılsın bu toplantılar Şimşek’in kendini ev sahibi hissettiği, soruların bildiği yerden geldiği görüşmeler gibi oluyor."