https://sputniknews.com.tr/20230815/nasa-en-sicak-5-temmuz-ayi-son-5-yil-icinde-yasandi-1074672228.html

NASA: En sıcak 5 temmuz ayı, son 5 yıl içinde yaşandı

NASA: En sıcak 5 temmuz ayı, son 5 yıl içinde yaşandı

NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) bilim insanları, Temmuz 2023'ün küresel sıcaklık rekorunu kırdığını duyurdu. Açıklamaya göre, Temmuz 2023... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T19:40+0300

2023-08-15T19:40+0300

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dünya

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

temmuz

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) New York'ta bulunan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) bilim insanları, temmuz ayında küresel sıcaklık rekorunun gerçekleştiğini bildirdi.NASA'dan yapılan açıklamada, Temmuz 2023'ün, NASA kayıtlarındaki tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.Açıklamada, "NASA verileri, dünya çapında milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiği şeyi doğruluyor, Temmuz 2023'teki sıcaklıklar, temmuz ayını rekor düzeydeki en sıcak ay yaptı" ifadesi kullanıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen GISS Direktörü Gavin Schmidt de "Bu temmuz, sadece önceki temmuzlardan daha sıcak değildi, aynı zamanda 1880'e kadar uzanan kayıtlarımızdaki en sıcak aydı" bilgisini verdi.

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), temmuz