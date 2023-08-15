https://sputniknews.com.tr/20230815/mardinde-asiri-sicaktan-bunalan-bir-kisi-basina-gecirdigi-karton-kutu-ile-sokaklarda-dolasti-1074670713.html
Mardin'de aşırı sıcaktan bunalan bir kişi başına geçirdiği karton kutu ile sokaklarda dolaştı
Mardin'de aşırı sıcaktan bunalan bir kişi başına geçirdiği karton kutu ile sokaklarda dolaştı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle bunalan bir kişi başına karton kutu geçirerek sokakta gezdi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T18:07+0300
2023-08-15T18:07+0300
2023-08-15T18:07+0300
türkiye
mardin
aşırı sıcaklar
karton
kutu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nden çarşı merkezine yürüdüğü sırada başına karton kutu geçirdi.Göz hizası açık olarak başında karton kutuyla gezen vatandaşın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230815/hissedilen-sicaklik-45-dereceyi-gordu-kent-merkezi-bosaldi-1074663025.html
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mardin, aşırı sıcaklar, karton, kutu
mardin, aşırı sıcaklar, karton, kutu
Mardin'de aşırı sıcaktan bunalan bir kişi başına geçirdiği karton kutu ile sokaklarda dolaştı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle bunalan bir kişi başına karton kutu geçirerek sokakta gezdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.
Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nden çarşı merkezine yürüdüğü sırada başına karton kutu geçirdi.
Göz hizası açık olarak başında karton kutuyla gezen vatandaşın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.