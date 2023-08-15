https://sputniknews.com.tr/20230815/mardinde-asiri-sicaktan-bunalan-bir-kisi-basina-gecirdigi-karton-kutu-ile-sokaklarda-dolasti-1074670713.html

Mardin'de aşırı sıcaktan bunalan bir kişi başına geçirdiği karton kutu ile sokaklarda dolaştı

Mardin'de aşırı sıcaktan bunalan bir kişi başına geçirdiği karton kutu ile sokaklarda dolaştı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle bunalan bir kişi başına karton kutu geçirerek sokakta gezdi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T18:07+0300

2023-08-15T18:07+0300

2023-08-15T18:07+0300

türkiye

mardin

aşırı sıcaklar

karton

kutu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nden çarşı merkezine yürüdüğü sırada başına karton kutu geçirdi.Göz hizası açık olarak başında karton kutuyla gezen vatandaşın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230815/hissedilen-sicaklik-45-dereceyi-gordu-kent-merkezi-bosaldi-1074663025.html

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mardin, aşırı sıcaklar, karton, kutu