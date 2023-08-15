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Mardin'de aşırı sıcaktan bunalan bir kişi başına geçirdiği karton kutu ile sokaklarda dolaştı
Mardin'de aşırı sıcaktan bunalan bir kişi başına geçirdiği karton kutu ile sokaklarda dolaştı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle bunalan bir kişi başına karton kutu geçirerek sokakta gezdi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mardin
aşırı sıcaklar
karton
kutu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nden çarşı merkezine yürüdüğü sırada başına karton kutu geçirdi.Göz hizası açık olarak başında karton kutuyla gezen vatandaşın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230815/hissedilen-sicaklik-45-dereceyi-gordu-kent-merkezi-bosaldi-1074663025.html
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mardin, aşırı sıcaklar, karton, kutu
mardin, aşırı sıcaklar, karton, kutu

Mardin'de aşırı sıcaktan bunalan bir kişi başına geçirdiği karton kutu ile sokaklarda dolaştı

18:07 15.08.2023
© AAMardin'de bir kişinin aşırı sıcaktan korunmak için başında karton kutuyla gezmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Mardin'de bir kişinin aşırı sıcaktan korunmak için başında karton kutuyla gezmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle bunalan bir kişi başına karton kutu geçirerek sokakta gezdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.
Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nden çarşı merkezine yürüdüğü sırada başına karton kutu geçirdi.
Göz hizası açık olarak başında karton kutuyla gezen vatandaşın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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