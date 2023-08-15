https://sputniknews.com.tr/20230815/hissedilen-sicaklik-45-dereceyi-gordu-kent-merkezi-bosaldi-1074663025.html

Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, kent merkezi boşaldı

Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, kent merkezi boşaldı

Mersin’de yaz sıcakları devam ederken, yeni gelen sıcak hava dalgasının da etkisiyle kent adeta hayalet şehre döndü. Kentin en işlek caddeleri neredeyse... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T14:25+0300

2023-08-15T14:25+0300

2023-08-15T14:32+0300

türkiye

aşırı sıcaklar

mersin

meteoroloji

eskişehir

cadde

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Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye’de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 4 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle dünden itibaren etkili olan ve yılın en sıcak dönemlerinin yaşandığı günlerde, vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Mersin'de de kent merkezi boşaldı.Normal günlerde tıklım tıklım olan caddelerde çok az sayıda insan görünürken, bazı bölgeler 'hayalet kent' gibi oldu. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahiller ise tamamen boşaldı. Hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkarken, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında dinlendi.Yetkililer, bugünlerde özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkanların da dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştıEskişehir kent merkezi ve Sarıcakaya ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları bunaltıyor.İl merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 220 metre rakımlı Sarıcakaya ilçesinde öğleden sonra iyice artan sıcaklık, meteorolojik ölçümlere göre 47 dereceye ulaştı.Belediye binası önündeki dijital termometre ise sıcaklığı 52 derece gösterdi.Bunaltıcı sıcak nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.Dışarıya çıkmak zorunda kalanlar gölge alanlarda kalarak sıcağın etkilerinden korunmaya çalıştı.Kent merkezinde de sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyorEskişehir kent merkezinde ise öğle saatlerinde sıcaklık 38 dereceye yaklaştı. Bu nedenle normalde yoğunluk oluşan meydan ve caddelerde az sayıda kişi olduğu görüldü.Günün en yüksek sıcaklığının 41 dereceye ulaşması beklenen kentte bazı kişilerin güneşten korunmak için şapka taktıkları, şemsiye kullandıkları dikkati çekti.Sıcaktan bunalan vatandaşlar, parkları ve gölgelik alanları tercih etti.

https://sputniknews.com.tr/20230814/asiri-sicak-nedeniyle-trafo-merkezinde-yangin-cikti-1074642733.html

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aşırı sıcaklar, mersin, meteoroloji, eskişehir, cadde