https://sputniknews.com.tr/20230815/memur-ve-emekli-zamminda-olasi-senaryolar-belli-oldu-gozler-persembe-gununde-1074650309.html

Memur ve emekli zammında olası senaryolar belli oldu: Gözler perşembe gününde

Memur ve emekli zammında olası senaryolar belli oldu: Gözler perşembe gününde

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde süreç sürüyor. Hükümetin dün ilk zam teklifini açıklamasının ardından 17 Ağustos tarihi... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T08:13+0300

2023-08-15T08:13+0300

2023-08-15T08:13+0300

ekonomi

memur

emekli

emekli maaşı

toplu sözleşme görüşmeleri

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini dün sözleşme masasına sundu.17 Ağustos'ta yeni teklifHükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, zam beklentisini, "Bunun yüzde 30’lar seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. Şunu unutmamak gerekiyor. Bu memura yapılacak nihai zam oranı değildir" dedi. Bayram'ın Milliyet'e yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Zam artışlarından ziyade sosyal haklar ön plana çıkıyor. Yani memura kira yardımı, bayram ikramiyesi gibi sosyal hususlar daha ön planda. Ben zam artışından ziyade bunların masada olacağını umuyorum.'Anlaşma sağlanamayacak'Ancak en nihayetinde Memur-Sen ile kamu işveren tarafının teklifinde fark olduğu için anlaşma sağlanamayacaktır. Bu husus hakem heyetine gidecektir. Hakem heyeti de ay sonu itibarıyla memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme, zam ve sosyal imkanlarını nihayete erdirecektir.Hükümetin teklifi Memur-Sen tarafındaki tekliften daha aşağı kaldığı için söz konusu durum hakem heyetine gidecektir. Zamlardan ziyade sosyal tarafın ağır bastığını düşünüyorum. Memura kira yardımı ve diğer istekler daha ağır basacaktır diye düşünüyorum.Zam beklentisi açıkladıMerkez Bankası’nın açıklamış olduğu yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 58’ler civarındadır. Bu doğrultuda ikinci altı aylık enflasyon yüzde 30’lar seviyesine yaklaşacaktır. Hükümetin vermiş olduğu teklif kümülatif olmayan toplamda yüzde 23’tür.Bunun yüzde 30’lar seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. Şunu unutmamak gerekiyor. Bu memura yapılacak nihai zam oranı değildir. Memurlarımız zaten toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alıyor. Burada enflasyon ikinci altı ayda yüzde 40 çıkarsa, toplu sözleşme zammı yüzde 20 olsa dahi memurlar zaten yüzde 40 zam alacaklardır."

https://sputniknews.com.tr/20230814/memur-ve-memur-emeklileri-icin-zam-teklifi-belli-oldu-1074632963.html

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memur, emekli, emekli maaşı, toplu sözleşme görüşmeleri