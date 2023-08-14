https://sputniknews.com.tr/20230814/memur-ve-memur-emeklileri-icin-zam-teklifi-belli-oldu-1074632963.html

Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024 Ocak ayında enflasyon farkı göz önüne alındığında... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T15:24+0300

2023-08-14T15:24+0300

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ekonomi

memur zammı

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Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını belirlemek için yapılan ikinci toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı. Kamu İşveren Heyeti'nin 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti. 2025 zam teklifi ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5. Bakan Işıkhan, "2024 Ocak ayında enflasyon farkı göz önüne alındığında kamu personelimize yüzde 42 artış öngörüldü." dedi.

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memur zammı