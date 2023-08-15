https://sputniknews.com.tr/20230815/marmara-universitesinde-ogrenci-yemeklerine-yuzde-200-zam-1074655860.html

Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam

Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam

Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaptı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T11:17+0300

2023-08-15T11:17+0300

2023-08-15T11:17+0300

ekonomi

marmara üniversitesi

zam

yemek

yemekhane

öğrenci

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Marmara Üniversitesi yönetiminin yayınladığı fiyat listesine göre, öğrenci yemeklerinin ücreti bugünden itibaren geçerli olmak üzere 15 liraya çıkardı.Öğrenciler normalde yemeğe 5 lira ödüyordu. Böylelikle öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam yapılmış oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230815/cem-kucuk-emeklilere-acil-bir-zam-verilmesi-lazim-1074651668.html

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marmara üniversitesi, zam, yemek, yemekhane, öğrenci