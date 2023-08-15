https://sputniknews.com.tr/20230815/marmara-universitesinde-ogrenci-yemeklerine-yuzde-200-zam-1074655860.html
Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam
Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam
Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaptı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T11:17+0300
2023-08-15T11:17+0300
2023-08-15T11:17+0300
ekonomi
marmara üniversitesi
zam
yemek
yemekhane
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102112/29/1021122919_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b7a1709dfc35c46d8c2355fcb51ef3ac.jpg
Marmara Üniversitesi yönetiminin yayınladığı fiyat listesine göre, öğrenci yemeklerinin ücreti bugünden itibaren geçerli olmak üzere 15 liraya çıkardı.Öğrenciler normalde yemeğe 5 lira ödüyordu. Böylelikle öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam yapılmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230815/cem-kucuk-emeklilere-acil-bir-zam-verilmesi-lazim-1074651668.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102112/29/1021122919_76:0:995:689_1920x0_80_0_0_f2639f6ae6d2b26213fdb24d9662bb10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmara üniversitesi, zam, yemek, yemekhane, öğrenci
marmara üniversitesi, zam, yemek, yemekhane, öğrenci
Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam
Abone ol
Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaptı.
Marmara Üniversitesi yönetiminin yayınladığı fiyat listesine göre, öğrenci yemeklerinin ücreti bugünden itibaren geçerli olmak üzere 15 liraya çıkardı.
Öğrenciler normalde yemeğe 5 lira ödüyordu. Böylelikle öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam yapılmış oldu.