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https://sputniknews.com.tr/20230815/marmara-universitesinde-ogrenci-yemeklerine-yuzde-200-zam-1074655860.html
Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam
Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam
Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaptı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T11:17+0300
2023-08-15T11:17+0300
ekonomi
marmara üniversitesi
zam
yemek
yemekhane
öğrenci
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Marmara Üniversitesi yönetiminin yayınladığı fiyat listesine göre, öğrenci yemeklerinin ücreti bugünden itibaren geçerli olmak üzere 15 liraya çıkardı.Öğrenciler normalde yemeğe 5 lira ödüyordu. Böylelikle öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam yapılmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230815/cem-kucuk-emeklilere-acil-bir-zam-verilmesi-lazim-1074651668.html
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marmara üniversitesi, zam, yemek, yemekhane, öğrenci
marmara üniversitesi, zam, yemek, yemekhane, öğrenci

Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam

11:17 15.08.2023
© Fotoğraf : Marmara ÜniversitesiMarmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Fotoğraf : Marmara Üniversitesi
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Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaptı.
Marmara Üniversitesi yönetiminin yayınladığı fiyat listesine göre, öğrenci yemeklerinin ücreti bugünden itibaren geçerli olmak üzere 15 liraya çıkardı.
Öğrenciler normalde yemeğe 5 lira ödüyordu. Böylelikle öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam yapılmış oldu.
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
EKONOMİ
Cem Küçük: Emeklilere acil bir zam verilmesi lazım
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