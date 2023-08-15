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https://sputniknews.com.tr/20230815/cem-kucuk-emeklilere-acil-bir-zam-verilmesi-lazim-1074651668.html
Cem Küçük: Emeklilere acil bir zam verilmesi lazım
Cem Küçük: Emeklilere acil bir zam verilmesi lazım
Bakan Vedat Işıkhan'ın emeklilerle ilgili meclisin açılışını işaret etmesine itiraz eden Küçük, Erdoğan'a seslenerek 'yetkisini kullanmasını' istedi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T09:28+0300
2023-08-15T09:28+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
ekonomi
recep tayyip erdoğan
cem küçük
zam
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TGRT'de yayınlanan 'ŞikayetimVar' programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilere düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Cem Küçük, Kasım ayında yürürlüğe girecek bir düzenlemenin çok geç olacağını söyledi.Acilen emeklilere düzenleme gerektiğini söyleyen Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yetki kullanmaya davet etti.Küçük, eğer kasım ayında yürürlüğe girecek bir düzenleme olacaksa mutlaka geriye dönük 3-4 aylık farkların emeklilere ödenmesi gerektiğini belirtti.Cem Küçük şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230813/memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-kritik-gun-yarin-1074603657.html
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, ekonomi, recep tayyip erdoğan, cem küçük, zam
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, ekonomi, recep tayyip erdoğan, cem küçük, zam

Cem Küçük: Emeklilere acil bir zam verilmesi lazım

09:28 15.08.2023
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Bakan Vedat Işıkhan'ın emeklilerle ilgili meclisin açılışını işaret etmesine itiraz eden Küçük, Erdoğan'a seslenerek 'yetkisini kullanmasını' istedi.
TGRT'de yayınlanan 'ŞikayetimVar' programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilere düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Cem Küçük, Kasım ayında yürürlüğe girecek bir düzenlemenin çok geç olacağını söyledi.
Acilen emeklilere düzenleme gerektiğini söyleyen Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yetki kullanmaya davet etti.
Küçük, eğer kasım ayında yürürlüğe girecek bir düzenleme olacaksa mutlaka geriye dönük 3-4 aylık farkların emeklilere ödenmesi gerektiğini belirtti.
Cem Küçük şunları söyledi:
"Temmuz ayından bugüne emeklilerin durumu iyi değil diye söylüyoruz. Memurlara hem %25 enflasyon farkı, +8 bin lira seyyanen zam verildi. Bugün de memurlar için 2024-2025 dönemi zam oranı görüşmeleri başlıyor. Aynı şey emekliler için yapılmadı. Sadece memur emeklileri değil bağkur, sgk emeklileri... En düşük maaş alan, 7.500 lira alanlara hiç bir şey verilmedi. Ocak ayında da 7.500 lira alıyorlardı kök maaş dendi yine 7.500 lira alıyorlar. Emeklilerin durumunun acilen düzeltilmesi gerektiğinin burada yaklaşık 1.5 aydır söylüyoruz. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan benzer bir açıklama yaptı ve ekim ayını yani meclisin açılmasını işaret etti. Şimdi meclisin açılması ekim ayı. Yasa geçerse kasım. Yine geç olur. Zaten şimdi ağustosun ortasındayız. Birde eylül ayı gelecek 1.5 ay. 1 ayda ekim ayı. 2.5 ay. Bunun biran önce geçmesi lazım. En azından Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanabilir. Hakikaten emeklinin durumunun iyi olmadığını bir kez daha söyleyelim. Emeklilere acilen bir zam verilmesi lazım. Eğer ekim veya kasım ayında verilecekse bir şey. Bunun temmuz ayından itibaren geriye dönük olarak da verilmesi lazım. Yani 3-4 aylık farklarla birlikte ödenmesi gerekiyor. Şuan emekliler büyükşehirlerde değil 81 ilin tamamında kötü durumdalar. Aileleri olmasa, çocukları olmasa, birikmişleri olmasa hiçbirisinin durumu iyi değil. Ayrıca diye emeklilerde sadece en düşük maaş alanlar değil 13-14-15 bin lira alanlarda şuan görevdeki memurlara göre çok düşük alıyorlar. Aradaki fark çok açıldı. Bu farkın giderilmesi lazım."
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Memur ve memur emeklilerinin zammı: Toplu sözleşme görüşmelerinde kritik gün yarın
13 Ağustos, 11:10
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