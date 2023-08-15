Cem Küçük: Emeklilere acil bir zam verilmesi lazım

"Temmuz ayından bugüne emeklilerin durumu iyi değil diye söylüyoruz. Memurlara hem %25 enflasyon farkı, +8 bin lira seyyanen zam verildi. Bugün de memurlar için 2024-2025 dönemi zam oranı görüşmeleri başlıyor. Aynı şey emekliler için yapılmadı. Sadece memur emeklileri değil bağkur, sgk emeklileri... En düşük maaş alan, 7.500 lira alanlara hiç bir şey verilmedi. Ocak ayında da 7.500 lira alıyorlardı kök maaş dendi yine 7.500 lira alıyorlar. Emeklilerin durumunun acilen düzeltilmesi gerektiğinin burada yaklaşık 1.5 aydır söylüyoruz. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan benzer bir açıklama yaptı ve ekim ayını yani meclisin açılmasını işaret etti. Şimdi meclisin açılması ekim ayı. Yasa geçerse kasım. Yine geç olur. Zaten şimdi ağustosun ortasındayız. Birde eylül ayı gelecek 1.5 ay. 1 ayda ekim ayı. 2.5 ay. Bunun biran önce geçmesi lazım. En azından Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanabilir. Hakikaten emeklinin durumunun iyi olmadığını bir kez daha söyleyelim. Emeklilere acilen bir zam verilmesi lazım. Eğer ekim veya kasım ayında verilecekse bir şey. Bunun temmuz ayından itibaren geriye dönük olarak da verilmesi lazım. Yani 3-4 aylık farklarla birlikte ödenmesi gerekiyor. Şuan emekliler büyükşehirlerde değil 81 ilin tamamında kötü durumdalar. Aileleri olmasa, çocukları olmasa, birikmişleri olmasa hiçbirisinin durumu iyi değil. Ayrıca diye emeklilerde sadece en düşük maaş alanlar değil 13-14-15 bin lira alanlarda şuan görevdeki memurlara göre çok düşük alıyorlar. Aradaki fark çok açıldı. Bu farkın giderilmesi lazım."