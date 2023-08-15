https://sputniknews.com.tr/20230815/konut-satislari-temmuzda-yuzde-167-artti-1074654919.html

Konut satışları temmuzda yüzde 16.7 arttı

Konut satışları temmuzda yüzde 16.7 arttı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T11:04+0300

2023-08-15T11:04+0300

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ekonomi

konut

konut satışı

konut fiyatları

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,7 yükselerek 109 bin 548'e çıktı.Konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.Temmuzda konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre bu ili 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir takip etti.Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari, 91 konutla Tunceli şeklinde sıralandı.Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801'e geriledi.İpotekli konut satışları azaldıTürkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalış göstererek 14 bin 533 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 azalışla 136 bin 63 olarak belirlendi.Temmuz ayındaki ipotekli satışların 3 bin 633'ü, ocak-temmuz dönemindeki söz konusu satışların da 43 bin 132'si ilk el satış olarak kaydedildi.Diğer konut satışları temmuzda arttıTürkiye genelinde diğer konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 95 bin 15'e çıktı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,7 olarak gerçekleşti.Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalışla 539 bin 264 olarak belirlendi.Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 31 bin 641 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalışla 202 bin 799 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artış göstererek 77 bin 907'ye çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,1 oldu. İkinci el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalışla 472 bin 528 olarak kayıtlara geçti.

https://sputniknews.com.tr/20230714/tuik-duyurdu-konut-satislari-dustu-1073529605.html

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konut, konut satışı, konut fiyatları, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)