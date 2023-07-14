https://sputniknews.com.tr/20230714/tuik-duyurdu-konut-satislari-dustu-1073529605.html
TÜİK duyurdu: Konut satışları düştü
TÜİK duyurdu: Konut satışları düştü
Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.4 azalarak 83 bin 636 oldu. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T10:19+0300
2023-07-14T10:19+0300
2023-07-14T10:19+0300
ekonomi
konut
konut satışı
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44.4 gerileyerek 83 bin 636'ya düştü.Konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.İstanbul en yüksek paya sahipHaziranda konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8.8 payla Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5.4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 17 konutla Ardahan, 29 konutla Hakkari ve 44 konutla Tunceli olarak belirlendi.Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16.1 olarak kayıtlara geçti.Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.6 azalışla 121 bin 530'a geriledi.
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konut, konut satışı, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik
konut, konut satışı, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik
TÜİK duyurdu: Konut satışları düştü
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Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.4 azalarak 83 bin 636 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44.4 gerileyerek 83 bin 636'ya düştü.
Konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.
İstanbul en yüksek paya sahip
Haziranda konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8.8 payla Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5.4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 17 konutla Ardahan, 29 konutla Hakkari ve 44 konutla Tunceli olarak belirlendi.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16.1 olarak kayıtlara geçti.
Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.6 azalışla 121 bin 530'a geriledi.