https://sputniknews.com.tr/20230815/kenan-imirzalioglundan-disney-plus-tepkisi-agir-konusurum-1074663352.html

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Disney Plus tepkisi: 'Ağır konuşurum'

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Disney Plus tepkisi: 'Ağır konuşurum'

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı hakkında, "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T14:48+0300

2023-08-15T14:48+0300

2023-08-15T14:48+0300

yaşam

disney

kenan imirzalıoğlu

atatürk

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı'nın düğününe katıldı. Nikâh şahidi olan İmirzalıoğlu, yöneltilen soru üzerine Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İmirzalıoğlu, kendisi yöneltilen soru üzerine Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki göstererek, "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım" diye konuştu.Sinem Kobal ise ayağının neden sargılı olduğunu, "Merdivenden inerken ayağım kaydı, tatsız bir burkulma oldu, kırık ya da çatlak yok, sanırım bir haftaya geçer, şimdilik üstüne basamıyorum" şeklinde açıkladı.

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