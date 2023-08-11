https://sputniknews.com.tr/20230811/ahmet-hakan-sanatcilara-seslendi-disney-plustan-gelecek-uc-kurus-ugruna-aklinizi-ezdirmeyin-1074554018.html

Ahmet Hakan sanatçılara seslendi: 'Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı ezdirmeyin'

Ahmet Hakan sanatçılara seslendi: 'Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı ezdirmeyin'

Ahmet Hakan, Disney Plus'ın Atatürk dizisi ile ilgili tavrına yorum yapmayanları eleştirdi ve "Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı, zekanızı... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T09:51+0300

2023-08-11T09:51+0300

2023-08-11T09:51+0300

türkiye

disney

ahmet hakan

oyuncu

sanatçı

dizi

atatürk

film

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında sanatçılara "Disney Plus’ın Atatürk sansürü hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu."ATATÜRK söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayan sanatçılara soruluyor: Normalde sosyal medyada gördükleri her türlü yalan yanlış paylaşıma anında “süper teyitli bilgi” muamelesi çekip ahkam üstüne ahkam kesen sanatçılarımızın bu soruya verdikleri cevaplar genelde şöyle: Kem küm." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, sanatçılara seslendi ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230804/ahmet-hakan-kuresel-yuzsuz-disney-zekamizla-alay-ediyor-1074359999.html

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disney, ahmet hakan, oyuncu, sanatçı, dizi, atatürk, film