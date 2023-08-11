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https://sputniknews.com.tr/20230811/ahmet-hakan-sanatcilara-seslendi-disney-plustan-gelecek-uc-kurus-ugruna-aklinizi-ezdirmeyin-1074554018.html
Ahmet Hakan sanatçılara seslendi: 'Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı ezdirmeyin'
Ahmet Hakan sanatçılara seslendi: 'Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı ezdirmeyin'
Ahmet Hakan, Disney Plus'ın Atatürk dizisi ile ilgili tavrına yorum yapmayanları eleştirdi ve "Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı, zekanızı... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T09:51+0300
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türkiye
disney
ahmet hakan
oyuncu
sanatçı
dizi
atatürk
film
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında sanatçılara "Disney Plus’ın Atatürk sansürü hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu."ATATÜRK söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayan sanatçılara soruluyor: Normalde sosyal medyada gördükleri her türlü yalan yanlış paylaşıma anında “süper teyitli bilgi” muamelesi çekip ahkam üstüne ahkam kesen sanatçılarımızın bu soruya verdikleri cevaplar genelde şöyle: Kem küm." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, sanatçılara seslendi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230804/ahmet-hakan-kuresel-yuzsuz-disney-zekamizla-alay-ediyor-1074359999.html
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disney, ahmet hakan, oyuncu, sanatçı, dizi, atatürk, film
disney, ahmet hakan, oyuncu, sanatçı, dizi, atatürk, film

Ahmet Hakan sanatçılara seslendi: 'Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı ezdirmeyin'

09:51 11.08.2023
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, Disney Plus'ın Atatürk dizisi ile ilgili tavrına yorum yapmayanları eleştirdi ve "Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı, zekanızı, kavrama gücünüzü, ferasetinizi, anlama kabiliyetinizi daha fazla ezdirmeyin" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında sanatçılara "Disney Plus’ın Atatürk sansürü hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.
"ATATÜRK söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayan sanatçılara soruluyor: Normalde sosyal medyada gördükleri her türlü yalan yanlış paylaşıma anında “süper teyitli bilgi” muamelesi çekip ahkam üstüne ahkam kesen sanatçılarımızın bu soruya verdikleri cevaplar genelde şöyle: Kem küm." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, sanatçılara seslendi ve şunları söyledi:
"Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı, zekanızı, kavrama gücünüzü, ferasetinizi, anlama kabiliyetinizi daha fazla ezdirmeyin. Değmez çünkü."
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
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Ahmet Hakan: Küresel yüzsüz Disney zekamızla alay ediyor
4 Ağustos, 10:08
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