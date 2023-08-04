Ahmet Hakan: Küresel yüzsüz Disney zekamızla alay ediyor

"Disney adlı platform, soykırım iftirası atan uluslararası bir grubun baskısına boyun eğdi. Atatürk dizisini iptal etti. Türk halkı tepki gösterince de hepimizin zekâsıyla alay eder gibi şöyle bir açıklama yaptı. “Biz diziyi film olarak Türkiye’deki kanalımızda yayınlayacağız. Ayrıca sinema filmi yapacağız”. Kanallarında film olarak yayınlayacaklarmış, sinema filmi yapıp sinemada göstereceklermiş. Böyle diyorlar. Ama “dizi” olarak platformlarında neden yayınlamadıkları konusuna milim açıklık getirmiyorlar. Halbuki konu çok net ve açık: Sen soykırım iftiracılarının baskısına boyun eğdin mi, eğmedin mi? Asıl konu bu. Bu konuya hiç girmiyorlar. Madem Atatürk’e Türkiye’deki kanalınızda filmini yayınlayacak kadar saygı gösteriyorsunuz. Neden platformunuzda Atatürk dizisini yayınlamıyorsunuz? Bunlar tam anlamıyla küresel kasaba kurnazı. Hem soykırım iftiracılarına zafer kazandıracaklar hem de Türk halkının tepkisini dindirecekler. Atatürk dizisini yayından kaldırmalarından daha büyük ayıp, Türk halkının zekâsına ettikleri bu hakarettir."