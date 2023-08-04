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Ahmet Hakan: Küresel yüzsüz Disney zekamızla alay ediyor
Ahmet Hakan: Küresel yüzsüz Disney zekamızla alay ediyor
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısına ilişkin "Madem Atatürk’e Türkiye’deki kanalınızda filmini yayınlayacak... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ahmet Hakan bugünkü köşesinde şunları kaleme aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230803/chp-sozcusu-oztraktan-disney-tepkisi-uyelerimizi-boykot-etmeye-davet-edecegiz-1074335147.html
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ahmet hakan, disney, atatürk
ahmet hakan, disney, atatürk

Ahmet Hakan: Küresel yüzsüz Disney zekamızla alay ediyor

10:08 04.08.2023
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısına ilişkin "Madem Atatürk’e Türkiye’deki kanalınızda filmini yayınlayacak kadar saygı gösteriyorsunuz. Neden platformunuzda Atatürk dizisini yayınlamıyorsunuz?" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Hakan bugünkü köşesinde şunları kaleme aldı:
"Disney adlı platform, soykırım iftirası atan uluslararası bir grubun baskısına boyun eğdi. Atatürk dizisini iptal etti. Türk halkı tepki gösterince de hepimizin zekâsıyla alay eder gibi şöyle bir açıklama yaptı. “Biz diziyi film olarak Türkiye’deki kanalımızda yayınlayacağız. Ayrıca sinema filmi yapacağız”. Kanallarında film olarak yayınlayacaklarmış, sinema filmi yapıp sinemada göstereceklermiş. Böyle diyorlar. Ama “dizi” olarak platformlarında neden yayınlamadıkları konusuna milim açıklık getirmiyorlar. Halbuki konu çok net ve açık: Sen soykırım iftiracılarının baskısına boyun eğdin mi, eğmedin mi? Asıl konu bu. Bu konuya hiç girmiyorlar. Madem Atatürk’e Türkiye’deki kanalınızda filmini yayınlayacak kadar saygı gösteriyorsunuz. Neden platformunuzda Atatürk dizisini yayınlamıyorsunuz? Bunlar tam anlamıyla küresel kasaba kurnazı. Hem soykırım iftiracılarına zafer kazandıracaklar hem de Türk halkının tepkisini dindirecekler. Atatürk dizisini yayından kaldırmalarından daha büyük ayıp, Türk halkının zekâsına ettikleri bu hakarettir."
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