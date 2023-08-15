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https://sputniknews.com.tr/20230815/izmirde-iceri-alinmadiklari-icin-eglence-mekanini-kursunlayan-2-supheli-gozaltina-alindi-1074647350.html
İzmir’de içeri alınmadıkları için eğlence mekanını kurşunlayan 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir’de içeri alınmadıkları için eğlence mekanını kurşunlayan 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir’in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmamalarından ötürü tabancayla mekana ateş açan ve bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T01:02+0300
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türkiye
çeşme
ateş açma
eğlence
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Çeşme'de Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu'nda bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 17 yaşlarındaki H.K.A ve M.E.A , güvenlikler tarafından içeriye alınmadı.İşletme yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230813/cesmede-bir-eglence-mekanin-alinmayan-2-kisi-etrafa-rastgele-ates-acti-1074612232.html
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çeşme, ateş açma, eğlence
çeşme, ateş açma, eğlence

İzmir’de içeri alınmadıkları için eğlence mekanını kurşunlayan 2 şüpheli gözaltına alındı

01:02 15.08.2023
© AA / MUHAMMET İSA ATAGÖZ-AW008456İzmir'in Çeşme ilçesinde mekana ateş açan ve bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde mekana ateş açan ve bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA / MUHAMMET İSA ATAGÖZ-AW008456
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmamalarından ötürü tabancayla mekana ateş açan ve bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Çeşme'de Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu'nda bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 17 yaşlarındaki H.K.A ve M.E.A , güvenlikler tarafından içeriye alınmadı.
İşletme yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Eğlence mekanını kurşunladılar, müşteri bekleyen taksi şoförü yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
TÜRKİYE
Çeşme'de bir eğlence mekanına alınmayan 2 kişi etrafa rastgele ateş açtı
13 Ağustos, 19:19
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