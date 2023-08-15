https://sputniknews.com.tr/20230815/izmirde-iceri-alinmadiklari-icin-eglence-mekanini-kursunlayan-2-supheli-gozaltina-alindi-1074647350.html

İzmir’de içeri alınmadıkları için eğlence mekanını kurşunlayan 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de içeri alınmadıkları için eğlence mekanını kurşunlayan 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmamalarından ötürü tabancayla mekana ateş açan ve bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T01:02+0300

2023-08-15T01:02+0300

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türkiye

çeşme

ateş açma

eğlence

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Çeşme'de Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu'nda bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 17 yaşlarındaki H.K.A ve M.E.A , güvenlikler tarafından içeriye alınmadı.İşletme yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230813/cesmede-bir-eglence-mekanin-alinmayan-2-kisi-etrafa-rastgele-ates-acti-1074612232.html

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