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https://sputniknews.com.tr/20230815/iyi-partili-kavuncudan-izmir-iddialarina-yalanlama-bunlarin-hepsi-dedikodu--1074674598.html
İYİ Partili Kavuncu'dan 'İzmir' iddialarına yalanlama: Bunların hepsi dedikodu
İYİ Partili Kavuncu'dan 'İzmir' iddialarına yalanlama: Bunların hepsi dedikodu
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddiayı yalanlayarak, "Bunların hepsi... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T22:29+0300
2023-08-15T22:29+0300
türkiye
yerel seçim
iyi parti
seçim
buğra kavuncu
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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatları olarak yerel seçimlere tek başına girecek şekilde hazırlık yapmak durumunda olduklarını belirtti.Partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kavuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine teşkilat başkanlığı görevinin verilmesinin ardından 45 il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.Kavuncu, genel seçimlerin arzu ettikleri şekilde sonuçlanmadığını, parti olarak da hedeflediklerinin altında oy aldıklarını söyledi.Başarısız bir seçim olarak nitelendirmelerine rağmen genel seçimlerde oy sayılarını 4,9 milyondan 5,2 milyona çıkardıklarını belirten Kavuncu, "Yani 2018 yılında almış olduğumuz oyu tekrar etmişiz. Bu şu anlama geliyor; arzu ettiğimiz netice değil, başarılı bir sonuç değil ama kıymetli. Kıymeti de şu; seçmen, İYİ Partinin varlığını önemsediğini, Türk siyasetinde var olması gerektiğini fakat bugüne kadar yaptıklarını tekrar gözden geçirip önümüzdeki süreçte biraz daha farklı yaklaşımları, kendisini daha net, daha güçlü, daha koyu harflerle ifade edeceği bir süreci arzuladığını söylemiştir. Bizim almamız gereken mesaj odur. Bunu doğru anlarsak geleceği de doğru kurgularız" diye konuştu.'Ciddi bir hazırlık süreci var'İYİ Parti'nin yerel seçimlere ittifakla mı tek başına mı gireceği sorusuna Kavuncu, "Bütün teşkilatlarımız 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili çok yoğun bir adaylık konusunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ciddi bir hazırlık süreci var. Siyasi partiler iddia ortaya koyarlar, bizim iddiamız da iktidar olmaktır. Bunun için de yereli, geneli her anlamda bizim iddia ortaya koymamız ve hazırlığımızı yapmamız lazım. Netice ne olursa olsun, 31 Mart 2024'te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız" yanıtını verdi.Kavuncu, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine de "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var; İzmir halkının yerel anlamda yaşadığı sıkıntılar ve mutlu olabileceği bir kent hayatını nasıl var edebiliriz? Bunu konuştuğumuz sürece o konular gündeme gelir ya da gelmez ama bunların hepsi dedikodu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230804/iyi-partili-yukselden-yerel-secim-aciklamasi-hazirliklarimiz-kendi-adaylarimizla-girme-yonunde-1074388806.html
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yerel seçim, iyi parti, seçim, buğra kavuncu
yerel seçim, iyi parti, seçim, buğra kavuncu

İYİ Partili Kavuncu'dan 'İzmir' iddialarına yalanlama: Bunların hepsi dedikodu

22:29 15.08.2023
© SELİM KUŞCU-İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© SELİM KUŞCU-
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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddiayı yalanlayarak, "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok" dedi.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatları olarak yerel seçimlere tek başına girecek şekilde hazırlık yapmak durumunda olduklarını belirtti.
Partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kavuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine teşkilat başkanlığı görevinin verilmesinin ardından 45 il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.
Kavuncu, genel seçimlerin arzu ettikleri şekilde sonuçlanmadığını, parti olarak da hedeflediklerinin altında oy aldıklarını söyledi.
Başarısız bir seçim olarak nitelendirmelerine rağmen genel seçimlerde oy sayılarını 4,9 milyondan 5,2 milyona çıkardıklarını belirten Kavuncu, "Yani 2018 yılında almış olduğumuz oyu tekrar etmişiz. Bu şu anlama geliyor; arzu ettiğimiz netice değil, başarılı bir sonuç değil ama kıymetli. Kıymeti de şu; seçmen, İYİ Partinin varlığını önemsediğini, Türk siyasetinde var olması gerektiğini fakat bugüne kadar yaptıklarını tekrar gözden geçirip önümüzdeki süreçte biraz daha farklı yaklaşımları, kendisini daha net, daha güçlü, daha koyu harflerle ifade edeceği bir süreci arzuladığını söylemiştir. Bizim almamız gereken mesaj odur. Bunu doğru anlarsak geleceği de doğru kurgularız" diye konuştu.

'Ciddi bir hazırlık süreci var'

İYİ Parti'nin yerel seçimlere ittifakla mı tek başına mı gireceği sorusuna Kavuncu, "Bütün teşkilatlarımız 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili çok yoğun bir adaylık konusunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ciddi bir hazırlık süreci var. Siyasi partiler iddia ortaya koyarlar, bizim iddiamız da iktidar olmaktır. Bunun için de yereli, geneli her anlamda bizim iddia ortaya koymamız ve hazırlığımızı yapmamız lazım. Netice ne olursa olsun, 31 Mart 2024'te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız" yanıtını verdi.
Kavuncu, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine de "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var; İzmir halkının yerel anlamda yaşadığı sıkıntılar ve mutlu olabileceği bir kent hayatını nasıl var edebiliriz? Bunu konuştuğumuz sürece o konular gündeme gelir ya da gelmez ama bunların hepsi dedikodu" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
TÜRKİYE
İYİ Partili Yüksel'den ‘yerel seçim’ açıklaması: Hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde
4 Ağustos, 22:46
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