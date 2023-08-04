https://sputniknews.com.tr/20230804/iyi-partili-yukselden-yerel-secim-aciklamasi-hazirliklarimiz-kendi-adaylarimizla-girme-yonunde-1074388806.html

İYİ Partili Yüksel'den ‘yerel seçim’ açıklaması: Hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde

İYİ Partili Yüksel'den ‘yerel seçim’ açıklaması: Hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, yerel seçimlere ilişkin "Parti yetkilileri olarak dolaşıyoruz ve partililerimizin hedefi şu an için seçimlere... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T22:46+0300

2023-08-04T22:46+0300

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türkiye

seçim

yerel seçim

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Tekirdağ'da kadınlarla buluştu.Yüksel, Hasan Ali Yücel Meydan'ında kadınlarla bir süre sohbet ederek, kadınları dinledi.Daha sonra açıklama yapan Yüksel, hükümetin politikalarını eleştirdi. Yüksel, bir gazetecinin 'yerel seçimlere kendi adaylarınızla mı gireceksiniz?' sorusu üzerine, "Genel başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Kürşat Zorlu da açıkladı. Biz tabanımızın da talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjonktür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür" dedi.Parti'nin yerel seçimlerde tabanının kararına göre hareket edeceğini belirten Yüksel, "Seçimlerde öncelikle şu anda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir. Parti yetkilileri olarak dolaşıyoruz ve partililerimizin hedefi şu an için seçimlere kendi adaylarımızla girmek yönünde" diye konuştu.Yüksel'e, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı Hamşioğlu ve İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner eşlik etti.

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