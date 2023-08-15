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https://sputniknews.com.tr/20230815/ingiltere-basbakani-sunak-gocmenleri-gemilere-tasimaya-kararliyiz-1074673832.html
İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmenleri gemilere taşımaya kararlıyız
İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmenleri gemilere taşımaya kararlıyız
İngiltere Başbakanı Sunak, sığınmacıların gemilere taşınması planında kararlı olduklarını söyleyerek, "Ülkenin her yerinde otellerdeki yasa dışı göçmenlerin... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T21:10+0300
2023-08-15T21:10+0300
türkiye
rishi sunak
ingiltere
göçmen
bibby stockholm
lejyonella bakterisi
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki otellerde tutulan düzensiz göçmenlerin barınak gemilere taşınması işleminde kararlı olduklarını söyledi.Sunak, Buckinghamshire bölgesindeki bir hastanede düzenlenen programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Başbakan Sunak, Bibby Stockholm gemisinin bir tür akciğer hastalığına yol açan lejyonella bakterisinin bulunması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak, sığınmacıların güvenliği ve sağlığı için tüm testlerin yapılması gerektiğini söyledi.'İngiliz vergi mükelleflerinin cebinden günlük 5-6 milyon sterlin çıkıyor'Gemi seçeneğinin otellere göre daha az maliyetli olduğunu belirten Sunak, "Ülkenin her yerinde otellerdeki yasa dışı göçmenlerin barınması için İngiliz vergi mükelleflerinin cebinden günlük 5-6 milyon sterlin çıkıyor" dedi.Sunak, otellerde kalan sığınmacıların yerel halk üzerinde de baskıya sebep olduğunu dile getirerek, "Alternatifler bulmalıyız ve barınak gemisi de bunlardan biri. Bu yüzden bunda kararlıyız" diye konuştu.İngiltere, otellerde tutulan düzensiz göçmenleri ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için alternatif noktalara taşıma kararı doğrultusunda 7 Ağustos'ta Bibby Stockholm gemisine nakillere başlamıştı.İngiltere'nin ilk etapta 39 göçmenin getirildiği gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş grubu 500 erkek göçmeni taşıma planı, gemide lejyonella bakterisi bulunmasıyla sekteye uğramıştı.Demirlediği limanda ilk göçmenleri 3 hafta sonra ağırlamaya başlayan Bibby Stockholm, sığınmacıların gelişinden 4 gün sonra boşaltılmıştı.Sağlık Bakanlığı, tekrar otellere taşınan sığınmacılarda şu ana kadar bakterinin sebep olduğu lejyoner hastalığı semptomları görülmediğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230812/ingilterede-siginmaci-gemisi-lejyonella-bakterisi-nedeniyle-bosaltildi-1074580054.html
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rishi sunak, ingiltere, göçmen, bibby stockholm, lejyonella bakterisi
rishi sunak, ingiltere, göçmen, bibby stockholm, lejyonella bakterisi

İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmenleri gemilere taşımaya kararlıyız

21:10 15.08.2023
© AP Photo / Leon Neal Rishi Sunak
 Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Leon Neal
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İngiltere Başbakanı Sunak, sığınmacıların gemilere taşınması planında kararlı olduklarını söyleyerek, "Ülkenin her yerinde otellerdeki yasa dışı göçmenlerin barınması için İngiliz vergi mükelleflerinin cebinden günlük 5-6 milyon sterlin çıkıyor" dedi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki otellerde tutulan düzensiz göçmenlerin barınak gemilere taşınması işleminde kararlı olduklarını söyledi.
Sunak, Buckinghamshire bölgesindeki bir hastanede düzenlenen programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başbakan Sunak, Bibby Stockholm gemisinin bir tür akciğer hastalığına yol açan lejyonella bakterisinin bulunması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak, sığınmacıların güvenliği ve sağlığı için tüm testlerin yapılması gerektiğini söyledi.

'İngiliz vergi mükelleflerinin cebinden günlük 5-6 milyon sterlin çıkıyor'

Gemi seçeneğinin otellere göre daha az maliyetli olduğunu belirten Sunak, "Ülkenin her yerinde otellerdeki yasa dışı göçmenlerin barınması için İngiliz vergi mükelleflerinin cebinden günlük 5-6 milyon sterlin çıkıyor" dedi.
Sunak, otellerde kalan sığınmacıların yerel halk üzerinde de baskıya sebep olduğunu dile getirerek, "Alternatifler bulmalıyız ve barınak gemisi de bunlardan biri. Bu yüzden bunda kararlıyız" diye konuştu.
İngiltere, otellerde tutulan düzensiz göçmenleri ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için alternatif noktalara taşıma kararı doğrultusunda 7 Ağustos'ta Bibby Stockholm gemisine nakillere başlamıştı.
İngiltere'nin ilk etapta 39 göçmenin getirildiği gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş grubu 500 erkek göçmeni taşıma planı, gemide lejyonella bakterisi bulunmasıyla sekteye uğramıştı.
Demirlediği limanda ilk göçmenleri 3 hafta sonra ağırlamaya başlayan Bibby Stockholm, sığınmacıların gelişinden 4 gün sonra boşaltılmıştı.
Sağlık Bakanlığı, tekrar otellere taşınan sığınmacılarda şu ana kadar bakterinin sebep olduğu lejyoner hastalığı semptomları görülmediğini açıklamıştı.
İngiltere'de 500 erkek sığınmacının konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
DÜNYA
İngiltere'de sığınmacı gemisi lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltıldı
12 Ağustos, 01:00
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