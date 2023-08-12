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https://sputniknews.com.tr/20230812/ingilterede-siginmaci-gemisi-lejyonella-bakterisi-nedeniyle-bosaltildi-1074580054.html
İngiltere'de sığınmacı gemisi lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltıldı
İngiltere'de sığınmacı gemisi lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltıldı
İngiltere'de düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisi, suda bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T01:00+0300
2023-08-12T01:00+0300
dünya
ingiltere
bibby stockholm
avrupa
gemi
göçmen
lejyonella bakterisi
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Ülke medyasında yer alan habere göre, güneydeki Portland Limanı'na demirli barınak gemideki sularda lejyonella bakterisi bulundu.İlk etapta gemiye yerleştirilecek 50 kişiden 39'unun getirildiği gemideki düzensiz göçmenlerin başka noktalara taşıma kararı alınırken, Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick başkanlığında bir heyet konuyla ilgili toplantı yapma kararı aldı.Henüz hiçbir göçmende semptom görülmediği belirtilirken, yapılacak diğer testlerin temiz çıkması halinde göçmenler Bibby Stockholm'e tekrar taşınacak.Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.500 göçmenin gemiye taşınması planlanıyorBibby Stockholm gemisi İngiltere'nin otellerde tuttuğu yaklaşık 50 bin düzensiz göçmeni daha az maliyetli yerlere taşıma planı kapsamında gündeme gelmişti.Temmuz ayında limana getirilen gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş arası 500 erkek göçmenin taşınması planlanıyor.İlk göçmenlerin geçen hafta yerleşmeye başladığı gemi, insan hakları örgütleri ve göçmenlere destek veren sivil toplum toplu yaşam şartlarına uygun olmamak ve "hapishane gemisi" olmakla eleştiriliyor.Gemide yaşanacak bir yangın ve acil durumun felakete sebep olacağı da ifade edilirken, İngiltere hükümeti daha fazla gemiye daha fazla göçmen taşımayı planlıyor.Hükümet ayrıca göçmenleri askeri tesislerde kullanılmayan binalar ile kurulacak büyük çadırlara taşımayı da amaçlıyor.
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ingiltere, bibby stockholm, avrupa, gemi, göçmen, lejyonella bakterisi
ingiltere, bibby stockholm, avrupa, gemi, göçmen, lejyonella bakterisi

İngiltere'de sığınmacı gemisi lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltıldı

01:00 12.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW MATTHEWSİngiltere'de 500 erkek sığınmacının konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisi
İngiltere'de 500 erkek sığınmacının konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW MATTHEWS
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İngiltere'de düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisi, suda bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi bulunması nedeniyle tahliye edildi.
Ülke medyasında yer alan habere göre, güneydeki Portland Limanı'na demirli barınak gemideki sularda lejyonella bakterisi bulundu.
İlk etapta gemiye yerleştirilecek 50 kişiden 39'unun getirildiği gemideki düzensiz göçmenlerin başka noktalara taşıma kararı alınırken, Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick başkanlığında bir heyet konuyla ilgili toplantı yapma kararı aldı.
Henüz hiçbir göçmende semptom görülmediği belirtilirken, yapılacak diğer testlerin temiz çıkması halinde göçmenler Bibby Stockholm'e tekrar taşınacak.
Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.
Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

500 göçmenin gemiye taşınması planlanıyor

Bibby Stockholm gemisi İngiltere'nin otellerde tuttuğu yaklaşık 50 bin düzensiz göçmeni daha az maliyetli yerlere taşıma planı kapsamında gündeme gelmişti.
Temmuz ayında limana getirilen gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş arası 500 erkek göçmenin taşınması planlanıyor.
İlk göçmenlerin geçen hafta yerleşmeye başladığı gemi, insan hakları örgütleri ve göçmenlere destek veren sivil toplum toplu yaşam şartlarına uygun olmamak ve "hapishane gemisi" olmakla eleştiriliyor.
Gemide yaşanacak bir yangın ve acil durumun felakete sebep olacağı da ifade edilirken, İngiltere hükümeti daha fazla gemiye daha fazla göçmen taşımayı planlıyor.
Hükümet ayrıca göçmenleri askeri tesislerde kullanılmayan binalar ile kurulacak büyük çadırlara taşımayı da amaçlıyor.
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