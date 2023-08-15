https://sputniknews.com.tr/20230815/ilk-islami-kart-hizmete-basladi-tayyab-1074652839.html

İlk İslami kart hizmete başladı: 'Tayyab'

İlk İslami kart hizmete başladı: 'Tayyab'

İlk İslami finans kartı olan 'Tayyab' isimli kart, Türkiye'de hizmete başladı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T10:03+0300

2023-08-15T10:03+0300

2023-08-15T10:03+0300

yaşam

islam

ekonomi

helal

kredi kartı

tayyab

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Bir mobil uygulama üzerinden çalışan ilk İslami kart Tayyab Türkiye'de kullanıma başlandı.Karta ait internet sitesinde kartla ilgili "İslami ihtiyaçlarınızın birçoğunu karşılamanıza yardımcı oluyor" ifadelerin kullanıldı.Sitede ayrıca kart "Tayyab ön ödemeli dijital/fiziksel kartlar, hangi dinden olursa olsun herkesin rahatlıkla kullanabileceği, ödemelerinizi kolayca yapmanızı sağlayacak modern ve etik çözümler sunan bir kart hizmetidir." ifadeleri ile tanımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230704/isvec-islam-aleminden-alenen-ozur-dileyene-kadar-natoya-girmeyecek-1073177261.html

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islam, ekonomi, helal, kredi kartı, tayyab