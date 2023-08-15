https://sputniknews.com.tr/20230815/eski-cia-uzmani-johnson-harkovda-cephe-coktu-ukrayna-ordusu-panik-icinde-geri-cekiliyor-1074666164.html
Eski CIA uzmanı Johnson: Harkov’da cephe çöktü, Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
Eski CIA uzmanı Johnson: Harkov’da cephe çöktü, Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T16:04+0300
2023-08-15T16:04+0300
2023-08-15T16:04+0300
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Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti.Gazeteci Stephen Gardner’e konuşan Larry Johnson, “Halihazırda Rusya, Harkov Bölgesi’nde taarruz başlattı ve geniş cephede büyük baskı uyguluyor. Ukrayna sivilleri tahliye etmeye başladı, Ukrayna ordusu geri çekiliyor” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun böyle bir taarruzu durdurmak için yeterli silah ve mühimmata sahip olmadığını kaydeden Johnson, Ukrayna ordusunun etkili karşı önlemler organize etmek için gerekli sayıda anti-batarya sistemine ve füzesavar sistemine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.
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Eski CIA uzmanı Johnson: Harkov’da cephe çöktü, Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
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Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti.
Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti.
Gazeteci Stephen Gardner’e konuşan Larry Johnson, “Halihazırda Rusya, Harkov Bölgesi’nde taarruz başlattı ve geniş cephede büyük baskı uyguluyor. Ukrayna sivilleri tahliye etmeye başladı, Ukrayna ordusu geri çekiliyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun böyle bir taarruzu durdurmak için yeterli silah ve mühimmata sahip olmadığını kaydeden Johnson, Ukrayna ordusunun etkili karşı önlemler organize etmek için gerekli sayıda anti-batarya sistemine ve füzesavar sistemine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.