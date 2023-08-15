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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230815/eski-cia-uzmani-johnson-harkovda-cephe-coktu-ukrayna-ordusu-panik-icinde-geri-cekiliyor-1074666164.html
Eski CIA uzmanı Johnson: Harkov’da cephe çöktü, Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
Eski CIA uzmanı Johnson: Harkov’da cephe çöktü, Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T16:04+0300
2023-08-15T16:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
taarruz
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Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti.Gazeteci Stephen Gardner’e konuşan Larry Johnson, “Halihazırda Rusya, Harkov Bölgesi’nde taarruz başlattı ve geniş cephede büyük baskı uyguluyor. Ukrayna sivilleri tahliye etmeye başladı, Ukrayna ordusu geri çekiliyor” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun böyle bir taarruzu durdurmak için yeterli silah ve mühimmata sahip olmadığını kaydeden Johnson, Ukrayna ordusunun etkili karşı önlemler organize etmek için gerekli sayıda anti-batarya sistemine ve füzesavar sistemine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230815/svr-direktoru-nariskin-rt-ve-sputnikten-korkan-bati-dekoder-ve-uydu-antenleri-dahi-yasakliyor-1074665535.html
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rusya, ukrayna, taarruz
rusya, ukrayna, taarruz

Eski CIA uzmanı Johnson: Harkov’da cephe çöktü, Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor

16:04 15.08.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023
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Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti.
Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti.
Gazeteci Stephen Gardner’e konuşan Larry Johnson, “Halihazırda Rusya, Harkov Bölgesi’nde taarruz başlattı ve geniş cephede büyük baskı uyguluyor. Ukrayna sivilleri tahliye etmeye başladı, Ukrayna ordusu geri çekiliyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun böyle bir taarruzu durdurmak için yeterli silah ve mühimmata sahip olmadığını kaydeden Johnson, Ukrayna ordusunun etkili karşı önlemler organize etmek için gerekli sayıda anti-batarya sistemine ve füzesavar sistemine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.
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