https://sputniknews.com.tr/20230815/eski-cia-uzmani-johnson-harkovda-cephe-coktu-ukrayna-ordusu-panik-icinde-geri-cekiliyor-1074666164.html

Eski CIA uzmanı Johnson: Harkov’da cephe çöktü, Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor

Eski CIA uzmanı Johnson: Harkov’da cephe çöktü, Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor

Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T16:04+0300

2023-08-15T16:04+0300

2023-08-15T16:04+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

taarruz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070139366_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6e4f4e2d49012a07353d9da440544827.jpg

Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Harkov cephesinde Rus ordusunun taarruzu karşısında Ukrayna ordusunun panik halinde geri çekilmeye başladığını belirtti.Gazeteci Stephen Gardner’e konuşan Larry Johnson, “Halihazırda Rusya, Harkov Bölgesi’nde taarruz başlattı ve geniş cephede büyük baskı uyguluyor. Ukrayna sivilleri tahliye etmeye başladı, Ukrayna ordusu geri çekiliyor” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun böyle bir taarruzu durdurmak için yeterli silah ve mühimmata sahip olmadığını kaydeden Johnson, Ukrayna ordusunun etkili karşı önlemler organize etmek için gerekli sayıda anti-batarya sistemine ve füzesavar sistemine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230815/svr-direktoru-nariskin-rt-ve-sputnikten-korkan-bati-dekoder-ve-uydu-antenleri-dahi-yasakliyor-1074665535.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, taarruz