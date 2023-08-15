SVR Direktörü Narışkin: RT ve Sputnik'ten korkan Batı, dekoder ve uydu antenleri dahi yasaklıyor
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Russia Today (RT) ve Sputnik'ten korkan Batı'nın meseleyi dekoder ve uydu antenleri yasaklamaya kadar vardırdığını belirtti.
11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Narışkin, Batı'nın hoşnut olmadığı görüşlerin yayılmasını önleme girişimlerine değindi.
Narışkin, "ABD'liler ve Avrupalılar, hakim söylemi bozan alternatif bakış açılarının ülkelerinde yayılmasını sert şekilde engelliyor. Sadece geniş bir takipçi kitlesine sahip RT ve Sputnik haber ajanslarına değil, Batı'nın yalancı yarı resmi yayın organlarına karşı çıkan küçük medya kaynaklarına bile yaptırım uyguluyor" dedi.
En azılı Rusofobik ülkelerden bazılarında yasa dışı ilan edilen içeriğine görüntülenmesine ceza verilmeye başlandığını kaydeden Narışkin, "Radio Svoboda'nın (Radio Liberty) kurucuları hem dekoderleri hem de uydu antenleri yasaklama noktasına geldi" ifadelerini kullandı.
Narışkin, "ABD'liler ve Avrupalılar, hakim söylemi bozan alternatif bakış açılarının ülkelerinde yayılmasını sert şekilde engelliyor. Sadece geniş bir takipçi kitlesine sahip RT ve Sputnik haber ajanslarına değil, Batı'nın yalancı yarı resmi yayın organlarına karşı çıkan küçük medya kaynaklarına bile yaptırım uyguluyor" dedi.
En azılı Rusofobik ülkelerden bazılarında yasa dışı ilan edilen içeriğine görüntülenmesine ceza verilmeye başlandığını kaydeden Narışkin, "Radio Svoboda'nın (Radio Liberty) kurucuları hem dekoderleri hem de uydu antenleri yasaklama noktasına geldi" ifadelerini kullandı.