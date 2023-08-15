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Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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diyanet işleri başkanlığı
kocatepe camii
sosyal medya
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230815/kocatepe-camiindeki-moda-cekimine-iliskin-2-gozalti-1074654774.html
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diyanet işleri başkanlığı, kocatepe camii, sosyal medya
diyanet işleri başkanlığı, kocatepe camii, sosyal medya

Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu

19:17 15.08.2023
© İHAAnkara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili gözaltına alınan yönetmen ve kadın model, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili gözaltına alınan yönetmen ve kadın model, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© İHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.
Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
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Kocatepe Camii'ndeki moda çekimi sonrası yönetmen ve model gözaltında
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