Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
© İHAAnkara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili gözaltına alınan yönetmen ve kadın model, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
© İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
BASIN AÇIKLAMASI— Diyanet (@diyanetbasin) August 15, 2023
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Ankara’da Kocatepe Camii’nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu açıklandıhttps://t.co/pwbBJIhCyu pic.twitter.com/0Jgf31nYGL
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.
Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."