https://sputniknews.com.tr/20230815/cevdet-yilmaz-temel-cercevemiz-surdurulebilir-kalkinma-1074663743.html
Cevdet Yılmaz: Temel çerçevemiz sürdürülebilir kalkınma
Cevdet Yılmaz: Temel çerçevemiz sürdürülebilir kalkınma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken istikrarlı büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, "Temel çerçevemiz... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T15:01+0300
2023-08-15T15:01+0300
2023-08-15T15:01+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı yardımcısı
ekonomi
ekonomik veriler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki yatırım toplantısının ardından açıklama yaptı.Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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cevdet yılmaz, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı yardımcısı, ekonomi, ekonomik veriler
cevdet yılmaz, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı yardımcısı, ekonomi, ekonomik veriler
Cevdet Yılmaz: Temel çerçevemiz sürdürülebilir kalkınma
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken istikrarlı büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, "Temel çerçevemiz sürdürülebilir, istikrarlı kalkınma süreci" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki yatırım toplantısının ardından açıklama yaptı.
Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Finansmana erişim konusu en önemli başlıklardan biriydi. Katma değeri yüksek ihracat için Ar-Ge'ye ağırlık verilecek. Afete hazırlık çalışmasının hızlandırılması da konuşuldu. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine yönelik irademizi vurguluyoruz. Bu kapsamda YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketlerini yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz. Yapısal reformların orta vadeli somut etkilerinin yanı sıra, beklenti kanalıyla sağlayacağı kısa vadeli etkileri de önemsiyoruz. Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz, diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı büyümeyi hedefliyoruz. Temel çerçevemiz sürdürülebilir, istikrarlı bir kalkınma süreci. Refah artışından tüm kesimlerin adil şekilde faydalanmasını amaçlıyoruz. Sanayinin daha fazla Anadolu'ya yayılması, herkesin mutabık olduğu bir çerçeve."