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https://sputniknews.com.tr/20230815/ahmet-hakan-rezan-epozdemir-beni-aradi-uzgundu-keske-oyle-demeseydim-dedi-1074651792.html
Ahmet Hakan: Rezan Epözdemir beni aradı, üzgündü, 'keşke öyle demeseydim' dedi
Ahmet Hakan: Rezan Epözdemir beni aradı, üzgündü, 'keşke öyle demeseydim' dedi
Ahmet Hakan, Cem Garipoğlu'nun Karabulut'u öldürmesine ilişkin 'mayasız ayini' ifadesini kullanan Rezan Epözdemir'in kendisini aradığını ve kullandığı kelime... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T09:37+0300
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türkiye
münevver karabulut
yahudi
ayin
ahmet hakan
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan dünkü yazısında Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in cinayete ilişkin 'mayasız ayini' diyerek Yahudileri hedef gösterdiğini dile getirmişti.Bugünkü yazısında ise Epözdemir'in kendisini aradığını ve 'üzgün' olduğunu dile getirdi:Ayin konusunun ilk nasıl ortaya atıldığına ilişkin ise Ahmet Hakan bugün yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230812/karabulut-ailesinin-avukati-duyurdu-bakanligin-cem-garipoglu-karari-sonrasi-yeni-adim-1074587935.html
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münevver karabulut, yahudi, ayin, ahmet hakan, rezan epözdemir
münevver karabulut, yahudi, ayin, ahmet hakan, rezan epözdemir

Ahmet Hakan: Rezan Epözdemir beni aradı, üzgündü, 'keşke öyle demeseydim' dedi

09:37 15.08.2023
© DHAAvukat Rezan Epözdemir
Avukat Rezan Epözdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© DHA
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Ahmet Hakan, Cem Garipoğlu'nun Karabulut'u öldürmesine ilişkin 'mayasız ayini' ifadesini kullanan Rezan Epözdemir'in kendisini aradığını ve kullandığı kelime dolayısıyla üzgün olduğunu belirtti.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan dünkü yazısında Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in cinayete ilişkin 'mayasız ayini' diyerek Yahudileri hedef gösterdiğini dile getirmişti.
Bugünkü yazısında ise Epözdemir'in kendisini aradığını ve 'üzgün' olduğunu dile getirdi:

"Rezan Epözdemir aradı. Uzun uzun konuştuk. O tezlerini anlattı, ben sorular sordum. Hayli üzgün geliyordu sesi. Bir özeleştiri yaptı konuyla ilgili olarak. Tam olarak şunu söyledi: “Keşke mahkemenin tartıştığı gerekçeleri anlatırken konuyu daha derli toplu anlatsaydım. Keşke ‘Yahudi’ kelimesini kullanmasaydım, ‘Mayasız ayini’ demeseydim. Sadece ‘Mahkemede cinayetin gerekçeleri ele alınırken bir ayine mi kurban gitti meselesi de tartışıldı’ demekle yetinseydim. Rezan Epözdemir, bir inanç topluluğunu asla hedef almadığını ve almayacağını da ısrarla vurguladı. Ardından da şunu söyledi: “Benim böyle bir şey yapmam, hayatım boyunca mücadele ettiğim insani değerleri hiçe saymam, kendimi inkâr etmem anlamına gelir.”

Ayin konusunun ilk nasıl ortaya atıldığına ilişkin ise Ahmet Hakan bugün yazısında şunları ifade etti:
"Peki bu ayin konusunu mahkemenin gündemine kim getirdi? Sanırım Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, bu konuyu hem kamuoyu önünde hem mahkemede dile getirmiş." Eski bir demecinde şöyle diyor Süreyya Karabulut: “Ben olayın ilk gününden bugüne kadar bu cinayeti Cem Garipoğlu’nun tek başına işlediğine asla ve asla inanmadım. İnanmak da istemiyorum. Cem Garipoğlu, kızımı o eve tek başına götürmedi. Kızım o eve getirildi. O evde ayin yapıldı. Garipoğlu ailesi ayin yaptı.” Sonuç olarak ben şunu bilir şunu söylerim: Yahudilerin bakire kız öldürüp ayin yaptığını öne sürmek bir akıl tutulmasıdır. Manyakça ve sapıkça bir palavradır. Bu palavrayı azıcık da olsa ciddiye almak bile korkunç bir ayıptır. Hiçbir inanç grubu, böylesi sapıkça ve manyakça bir ithamla karşı karşıya bırakılamaz."
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