https://sputniknews.com.tr/20230815/adanada-70-kilometrelik-kovalamaca-kurtulmak-icin-ekip-aracina-cisim-attilar-1074650497.html

Adana'da 70 kilometrelik kovalamaca: Kurtulmak için ekip aracına cisim attılar

Adana'da 70 kilometrelik kovalamaca: Kurtulmak için ekip aracına cisim attılar

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 şüpheli, ekiplerin 70 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalandı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T08:39+0300

2023-08-15T08:39+0300

2023-08-15T08:39+0300

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Adana'nın Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen araçta bulunan 5 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Durum telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirildi.Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen şüpheliler, daha sonra TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu'na çıktı.Şüphelilerin Ceyhan istikametine kaçmaya devam etmesi üzerine ekipler, otoyolu Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki mahallelere bağlayan noktalarda önlem aldı.Takipten kurtulmak için ekip aracına cisim attılarOtoyolda kaçışını sürdüren şüpheliler, kendilerini takip eden ekipten kurtulmak için polis aracına sert bir cisim attı. Manevra yapan ekipler kaza yapmaktan kurtulurken aracın camı hasar gördü.Buna rağmen takibini sürdüren ekipler 70 kilometre süren kovalamaca sonucu aracı Baklalı Köprülü Kavşağı'nda durdurdu.Otomobildeki 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan incelemede sürücü M.E.Ç'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.Şüpheliler ve otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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