https://sputniknews.com.tr/20230815/abd-baskan-adayi-kennedy-ukraynaya-yapilan-askeri-ve-mali-yardim-130-milyar-dolari-buldu-1074664017.html
ABD Başkan adayı Kennedy: Ukrayna'ya yapılan askeri ve mali yardım 130 milyar doları buldu
ABD Başkan adayı Kennedy: Ukrayna'ya yapılan askeri ve mali yardım 130 milyar doları buldu
İhtilafın başlangıcından bu yana ABD'nin Ukrayna'ya 130 milyar dolarlık askeri ve mali yardım sağladığını belirten ABD Başkan adayı Kennedy, ayrıca ABD... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T15:15+0300
2023-08-15T15:15+0300
2023-08-15T15:15+0300
dünya
abd
ukrayna
yardım
silah
robert f. kennedy jr
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ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., televizyon sunucusu Tucker Carlson’a demecinde ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardım giderlerinin şimdiden 130 milyar doları bulduğunu, aynı zamanda milyonlarca Amerikalının sağlık sigortasından ve gıda kuponlarından yoksun durumda olduğunu söyledi.Carlson’un X (daha önce Twitter) hesabında paylaşılan röportajda Kennedy, “Şu ana kadar oraya 130 milyar dolar yolladık. 15 milyon Amerikalının sağlık sigortası yokken, 30 milyon Amerikalıyı yemek kuponlarından mahrum ederken nasıl 130 milyar dolar gönderebiliriz” diye konuştu.2014’teki Maydan olayları sırasında Ukrayna’ya yapılan yardımı da eleştiren Kennedy, “CIA için örtü görevi gören ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı bu protestolara 5 milyar dolar katkıda bulundu. Daha sonra gösteriler darbeye yol açtı” ifadelerini kullandı.‘ABD, biyolojik silahları incelemek için Ukrayna'da laboratuvarlar kurdu’Kennedy, ABD'nin biyolojik silah programları kapsamında Ukrayna'da biyolojik laboratuvarlar kurduğunu da dile getirdi.ABD’li politikacı, “Biyolojik silahlar geliştirdiğimiz için Ukrayna'da biyoloji laboratuvarlarımız var, bu silahlarda, önceki neslin erişimi olmadığı CRISPR teknolojisinin her türlü yeni sentetik biyolojisi ve genetik mühendisliği yöntemlerini kullanılıyor” vurgusunu yaptı.
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abd, ukrayna, yardım, silah, robert f. kennedy jr
abd, ukrayna, yardım, silah, robert f. kennedy jr
ABD Başkan adayı Kennedy: Ukrayna'ya yapılan askeri ve mali yardım 130 milyar doları buldu
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İhtilafın başlangıcından bu yana ABD'nin Ukrayna'ya 130 milyar dolarlık askeri ve mali yardım sağladığını belirten ABD Başkan adayı Kennedy, ayrıca ABD makamlarını 2014’te Kiev'deki protestolara sponsorluk yapmakla suçladı.
ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., televizyon sunucusu Tucker Carlson’a demecinde ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardım giderlerinin şimdiden 130 milyar doları bulduğunu, aynı zamanda milyonlarca Amerikalının sağlık sigortasından ve gıda kuponlarından yoksun durumda olduğunu söyledi.
Carlson’un X (daha önce Twitter) hesabında paylaşılan röportajda Kennedy, “Şu ana kadar oraya 130 milyar dolar yolladık. 15 milyon Amerikalının sağlık sigortası yokken, 30 milyon Amerikalıyı yemek kuponlarından mahrum ederken nasıl 130 milyar dolar gönderebiliriz” diye konuştu.
2014’teki Maydan olayları sırasında Ukrayna’ya yapılan yardımı da eleştiren Kennedy, “CIA için örtü görevi gören ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı bu protestolara 5 milyar dolar katkıda bulundu. Daha sonra gösteriler darbeye yol açtı” ifadelerini kullandı.
‘ABD, biyolojik silahları incelemek için Ukrayna'da laboratuvarlar kurdu’
Kennedy, ABD'nin biyolojik silah programları kapsamında Ukrayna'da biyolojik laboratuvarlar kurduğunu da dile getirdi.
ABD’li politikacı, “Biyolojik silahlar geliştirdiğimiz için Ukrayna'da biyoloji laboratuvarlarımız var, bu silahlarda, önceki neslin erişimi olmadığı CRISPR teknolojisinin her türlü yeni sentetik biyolojisi ve genetik mühendisliği yöntemlerini kullanılıyor” vurgusunu yaptı.