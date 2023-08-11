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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/medvedev-kievin-silah-birakmasi-barisin-yolunu-acabilir-ancak-abd-ve-ukrayna-bunu-istemiyor-1074564270.html
Medvedev: Kiev'in silah bırakması barışın yolunu açabilir ancak ABD ve Ukrayna bunu istemiyor
Medvedev: Kiev'in silah bırakması barışın yolunu açabilir ancak ABD ve Ukrayna bunu istemiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın gerçekten ihtiyacı olan tek şeyin silah bırakmak olduğunu ancak Washington ve Kiev'in... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T14:55+0300
2023-08-11T14:55+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
washington
barış
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Telegram kanalından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Bölünmüş bir ülkenin siperlerinde acı çeken insanların gerçekten ihtiyacı olan şey, sadece silah bırakmaktır, ki bu belki de barışın yolunu açar. Ancak Washington ve Kiev'dekiler barış istemiyor" ifadelerini kullandı.Kiev'in 'karşı saldırı et kombinasının' bugün durmaksızın çalıştığını ve binlerce talihsiz insanı ölüme gönderdiğini vurgulayan Medvedev, "Fakat bu tesis, ölüm sonrası çürüme aşamasına geçen Kiev rejimine artık yardım edemez. Zira bir cesedi yeniden canlandırmak imkansız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-savunma-bakanligi-moskovaya-saldirmaya-calisan-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1074559482.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington, barış
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington, barış

Medvedev: Kiev'in silah bırakması barışın yolunu açabilir ancak ABD ve Ukrayna bunu istemiyor

14:55 11.08.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy- Joe Biden
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın gerçekten ihtiyacı olan tek şeyin silah bırakmak olduğunu ancak Washington ve Kiev'in bunu istemediğini belirtti.
Telegram kanalından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Bölünmüş bir ülkenin siperlerinde acı çeken insanların gerçekten ihtiyacı olan şey, sadece silah bırakmaktır, ki bu belki de barışın yolunu açar. Ancak Washington ve Kiev'dekiler barış istemiyor" ifadelerini kullandı.

Kiev'in 'karşı saldırı et kombinasının' bugün durmaksızın çalıştığını ve binlerce talihsiz insanı ölüme gönderdiğini vurgulayan Medvedev, "Fakat bu tesis, ölüm sonrası çürüme aşamasına geçen Kiev rejimine artık yardım edemez. Zira bir cesedi yeniden canlandırmak imkansız" dedi.
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