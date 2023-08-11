https://sputniknews.com.tr/20230811/medvedev-kievin-silah-birakmasi-barisin-yolunu-acabilir-ancak-abd-ve-ukrayna-bunu-istemiyor-1074564270.html

Medvedev: Kiev'in silah bırakması barışın yolunu açabilir ancak ABD ve Ukrayna bunu istemiyor

Medvedev: Kiev'in silah bırakması barışın yolunu açabilir ancak ABD ve Ukrayna bunu istemiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın gerçekten ihtiyacı olan tek şeyin silah bırakmak olduğunu ancak Washington ve Kiev'in... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T14:55+0300

2023-08-11T14:55+0300

2023-08-11T14:55+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

washington

barış

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Telegram kanalından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Bölünmüş bir ülkenin siperlerinde acı çeken insanların gerçekten ihtiyacı olan şey, sadece silah bırakmaktır, ki bu belki de barışın yolunu açar. Ancak Washington ve Kiev'dekiler barış istemiyor" ifadelerini kullandı.Kiev'in 'karşı saldırı et kombinasının' bugün durmaksızın çalıştığını ve binlerce talihsiz insanı ölüme gönderdiğini vurgulayan Medvedev, "Fakat bu tesis, ölüm sonrası çürüme aşamasına geçen Kiev rejimine artık yardım edemez. Zira bir cesedi yeniden canlandırmak imkansız" dedi.

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington, barış