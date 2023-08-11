https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-savunma-bakanligi-moskovaya-saldirmaya-calisan-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1074559482.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova'ya saldırmaya çalışan Ukrayna'ya ait İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova'ya saldırmaya çalışan Ukrayna'ya ait İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'ya saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T12:41+0300

2023-08-11T12:41+0300

2023-08-11T12:41+0300

ukrayna krizi

rusya

insansız hava aracı (iha)

ukrayna krizi

ukrayna

moskova

saldırı

savunma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074559555_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_5d8bac88c4be6960cbd36115ed3a330a.jpg

Kiev rejiminin Moskova'daki bir tesise İHA'yla terör saldırısı düzenleme girişiminin elektronik harp araçlarıyla önlendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, İHA'nın Moskova'da ağaçlık alana düştüğünü belirtti.Bakanlık, İHA'nın düşmesi sonucu yaralanan olmadığını ve herhangi bir yıkım meydana gelmediğini bildirdi.Polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin Moskova'nın kuzeybatısında İHA'nın düştüğü Karamışevskaya Naberejnaya civarındaki Moskovoretskiy Parkı'nda çalışma yaptığı ve bölgenin trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-ukraynanin-moskova-ve-sivastopole-ihalarla-saldiri-girisimi-onlendi-1074526580.html

rusya

ukrayna

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi, ukrayna, moskova, saldırı, savunma