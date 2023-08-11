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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-savunma-bakanligi-moskovaya-saldirmaya-calisan-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1074559482.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova'ya saldırmaya çalışan Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova'ya saldırmaya çalışan Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'ya saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T12:41+0300
2023-08-11T12:41+0300
ukrayna krizi
rusya
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
ukrayna
moskova
saldırı
savunma
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Kiev rejiminin Moskova'daki bir tesise İHA'yla terör saldırısı düzenleme girişiminin elektronik harp araçlarıyla önlendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, İHA'nın Moskova'da ağaçlık alana düştüğünü belirtti.Bakanlık, İHA'nın düşmesi sonucu yaralanan olmadığını ve herhangi bir yıkım meydana gelmediğini bildirdi.Polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin Moskova'nın kuzeybatısında İHA'nın düştüğü Karamışevskaya Naberejnaya civarındaki Moskovoretskiy Parkı'nda çalışma yaptığı ve bölgenin trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-ukraynanin-moskova-ve-sivastopole-ihalarla-saldiri-girisimi-onlendi-1074526580.html
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rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi, ukrayna, moskova, saldırı, savunma

Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova'ya saldırmaya çalışan Ukrayna'ya ait İHA vuruldu

12:41 11.08.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinMoskova'ya saldırmaya çalışan Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Moskova'ya saldırmaya çalışan Ukrayna'ya ait İHA vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'ya saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Kiev rejiminin Moskova'daki bir tesise İHA'yla terör saldırısı düzenleme girişiminin elektronik harp araçlarıyla önlendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, İHA'nın Moskova'da ağaçlık alana düştüğünü belirtti.

Bakanlık, İHA'nın düşmesi sonucu yaralanan olmadığını ve herhangi bir yıkım meydana gelmediğini bildirdi.

Polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin Moskova'nın kuzeybatısında İHA'nın düştüğü Karamışevskaya Naberejnaya civarındaki Moskovoretskiy Parkı'nda çalışma yaptığı ve bölgenin trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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