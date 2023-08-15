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https://sputniknews.com.tr/20230815/3-ilde-denize-girmek-yasaklandi-1074660726.html
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
Sakarya, Kocaeli ve Sinop'ta denize girmek yasaklandı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T13:36+0300
2023-08-15T14:37+0300
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kocaeli
sakarya
sinop
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve Rip akıntısı etkili oluyor.Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri bölgede uyarılarda bulunuyor.Kocaeli'de de birçok plajda yasakKandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.Sinop'ta boğulma arttıSinop'ta son 15 günde 6 kişi boğularak hayatını kaybetti. Birçok kişi de son anda kurtarıldı.Kentte boğulma vakalarının artması üzerine valilik harekete geçti.Rip akıntısı ile şiddetli poyraz nedeniyle, kuzey sahili olarak adlandırılan Kumkapı ve Sarıkum plajları arasındaki 45 kilometrelik alanda ikinci bir karara kadar denize girmek yasaklandı. Yasağın olduğu bölgede güvenlik görevlilerince tedbir alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/kocaeli-ve-sakaryada-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-denize-girmek-yasaklandi-1074528902.html
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kocaeli, sakarya, sinop, türkiye, deniz
kocaeli, sakarya, sinop, türkiye, deniz

3 ilde denize girmek yasaklandı

13:36 15.08.2023 (güncellendi: 14:37 15.08.2023)
© İHAdeniz kenarı
deniz kenarı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© İHA
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Sakarya, Kocaeli ve Sinop'ta denize girmek yasaklandı.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve Rip akıntısı etkili oluyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri bölgede uyarılarda bulunuyor.

Kocaeli'de de birçok plajda yasak

Kandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Sinop'ta boğulma arttı

Sinop'ta son 15 günde 6 kişi boğularak hayatını kaybetti. Birçok kişi de son anda kurtarıldı.
Kentte boğulma vakalarının artması üzerine valilik harekete geçti.
Rip akıntısı ile şiddetli poyraz nedeniyle, kuzey sahili olarak adlandırılan Kumkapı ve Sarıkum plajları arasındaki 45 kilometrelik alanda ikinci bir karara kadar denize girmek yasaklandı. Yasağın olduğu bölgede güvenlik görevlilerince tedbir alındı.
denize girmek yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
10 Ağustos, 10:49
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