https://sputniknews.com.tr/20230810/kocaeli-ve-sakaryada-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-denize-girmek-yasaklandi-1074528902.html

Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlarda bugün ve yarın, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde ise bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T10:49+0300

2023-08-10T10:49+0300

2023-08-10T10:49+0300

türkiye

deniz

kocaeli

sakarya

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Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.Sakarya'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bugün denize girilmesine müsaade edilmeyecek.Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

https://sputniknews.com.tr/20230809/meteoroloji-uyardi-bazi-il-ve-ilcelerde-denize-girmek-yasaklandi-1074499969.html

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