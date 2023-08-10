https://sputniknews.com.tr/20230810/kocaeli-ve-sakaryada-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-denize-girmek-yasaklandi-1074528902.html
Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlarda bugün ve yarın, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde ise bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T10:49+0300
2023-08-10T10:49+0300
2023-08-10T10:49+0300
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deniz
kocaeli
sakarya
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Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.Sakarya'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bugün denize girilmesine müsaade edilmeyecek.Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/meteoroloji-uyardi-bazi-il-ve-ilcelerde-denize-girmek-yasaklandi-1074499969.html
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Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlarda bugün ve yarın, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde ise bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.
Sakarya'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bugün denize girilmesine müsaade edilmeyecek.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.