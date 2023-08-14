https://sputniknews.com.tr/20230814/tmo-patlamasinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-2ye-yukseldi-1074621987.html
TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T10:44+0300
2023-08-14T10:44+0300
2023-08-14T10:44+0300
türkiye
tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
patlama
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Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi. Can kaybı sayısı 2'ye yükseldiDayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/bakan-koca-tmo-deposundaki-patlamada-yaralanan-12-kisiden-hayatini-kaybetti--1074511495.html
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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), patlama
tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), patlama
TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı 2’ye yükselmiş oldu.
Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.
Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi.
Can kaybı sayısı 2'ye yükseldi
Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.