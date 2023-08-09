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Bakan Koca: TMO deposundaki patlamada yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti
Bakan Koca: TMO deposundaki patlamada yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda pazartesi günü meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden biri sevk edildiği hastanede... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fahrettin koca
tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fahrettin koca

Bakan Koca: TMO deposundaki patlamada yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti

18:39 09.08.2023 (güncellendi: 19:13 09.08.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Koca Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda pazartesi günü meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden biri sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
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