https://sputniknews.com.tr/20230809/bakan-koca-tmo-deposundaki-patlamada-yaralanan-12-kisiden-hayatini-kaybetti--1074511495.html
Bakan Koca: TMO deposundaki patlamada yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti
Bakan Koca: TMO deposundaki patlamada yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda pazartesi günü meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden biri sevk edildiği hastanede... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T18:39+0300
2023-08-09T18:39+0300
2023-08-09T19:13+0300
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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fahrettin koca
tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fahrettin koca
Bakan Koca: TMO deposundaki patlamada yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti
18:39 09.08.2023 (güncellendi: 19:13 09.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Koca Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda pazartesi günü meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden biri sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.