https://sputniknews.com.tr/20230814/sgk-uzmani-en-dusuk-emekli-maasina-zamda-rakam-ve-tarih-verdi-1074629753.html

SGK uzmanı en düşük emekli maaşına zamda rakam ve tarih verdi

SGK uzmanı en düşük emekli maaşına zamda rakam ve tarih verdi

Milyonlarca emekli maaşları için yeni bir düzenleme bekliyor. En düşük emekli maaşına zam merakla beklenirken Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T13:24+0300

2023-08-14T13:24+0300

2023-08-14T13:24+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli zammı

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Milyonlarca emekli ek zam gündemini takip ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.Buna göre; emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak. Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanıyor. Geçen mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.En düşük emekli maaşını açıkladıEn düşük emekli maaşına zam için değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Ekimde en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye tamamlanabilir ancak bu enflasyonda bu rakamlarda çok düşük kalır" dedi.Erdursun, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:"Temmuz'da en düşük emekli aylığı 10 bin TL olur diye bekliyorduk, olmadı!Ekimde en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye tamamlanabilir ancak bu enflasyonda bu rakamlarda çok düşük kalır!Ekimde beklenti memura verilen 8 bin 77 TL seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması yönünde."EYT’li olup emekli olamayanları ilgilendiriyorÖte yandan 08.09.1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olup, sigortalılık süresi ya da prim gün sayısını tamamlamayan milyonlarca EYT'li var. Konuyla ilgili Erdursun, sosyal medyadan emekli olamayanların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı."EYT'li olup emekli olamayanların dikkat etmesi gerekenler;08.09.1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olup, sigortalılık süresi ya da prim gün sayısını tamamlamayan milyonlarca EYT'li var.Son 2520 gün içinde prim gün sayısı Bağ-Kur'da fazla olanlar, Bağ-Kur'da kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlamalı, bu durumda olanlar Bağ-kur'da gün sayısının erkeklerde 7200, kadınlarda 5400 güne düşmesini bekliyor.Son 2520 gün içinde 1260 günden daha fazla hangi statüden priminiz varsa o statüden emekli olacaksınız,SSK'den emekli olmak daha avantajlıOrtağı olduğu şirkette sigortalı olanlar 2019/9 sayılı Genelgeye dikkat etmeli,Bağ-Kur'da gün sayısını tamamla süresi 3 yıl 6 aydan daha uzun sürecek olanların SSK'ya geçmesi daha uygun olur.Kendi adına işyeri olanlar ya da şirket ortağı olup SSK'dan emekli olmak için başka bir işyerinde kendisini sigortalı olarak gösterenler çok dikkatli olmalı çünkü bir kişi bir işyerinde gerçekten çalışmıyorsa ve kendisini sigortalı gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır ileride emekliliğiniz iptal olabilir.İşyerinizi ya da ortaklığınızı devredip Bağ-Kur'u sonlandırıp sigortalı çalışmanız başka bir işyerinde kendinizi sigortalı göstermeden kaynaklanan emeklilik iptali riskini ortadan kaldırır.Geçmiş dönemde Bağ-Kur süreleriniz varsa ve ödeme yapmadığınız için bu süreler silinmiş ise bu süreleri ihya (canlandırma) yapmanın fayda analizini yapmanız gerekir."

https://sputniknews.com.tr/20230814/memur-ve-emekliye-zamda-gozler-teklifte-rakam-masaya-geliyor-3600-ek-gosterge-de-vuracak-1074616964.html

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emekli, emekli maaşı, emekli zammı