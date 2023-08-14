https://sputniknews.com.tr/20230814/memur-ve-emekliye-zamda-gozler-teklifte-rakam-masaya-geliyor-3600-ek-gosterge-de-vuracak-1074616964.html

Memur ve emekliye zamda gözler teklifte: Rakam masaya geliyor, 3600 Ek Gösterge de vuracak

Memur ve emekliye zamda gözler teklifte: Rakam masaya geliyor, 3600 Ek Gösterge de vuracak

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde hükümet ilk zam teklifini bugün sunacak. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T07:21+0300

2023-08-14T07:21+0300

2023-08-14T07:21+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.Takvim nasıl işleyecek?Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.30 bin lira taban ücret teklifiMemur-Sen masaya gelecek yıl için 3'er aylık olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 110 zam teklifiyle masaya oturdu. Teklifte gelecek yıl için birinci 3 ayda yüzde 25, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış yapılması bulunuyor. En düşük memur maaşı rekor artışla 22 bin liraya çıkarken, Memur-Sen 30 bin lira taban ücret talebinde bulunacak.Ek Gösterge ekimde Meclis'e gelecekSabah'ın haberine göre, Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ardından yaklaşık 520 bin kamu çalışanını ilgilendiren Ek Gösterge düzenlemesi de Meclis'e gelecek. Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı.Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi.Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor.Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek.Yapılacak düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibarıyla yaklaşık 2800 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 60 bin liradan başlayacak. Ek Gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230812/bakan-isikhan-memur-ve-emekli-maasina-zamda-tarih-verdi-taraflar-memnun-olacak-1074586319.html

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