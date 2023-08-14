Rusya'da kapılarını ziyaretçilere açan ARMY-2023 Forumu'nun ilk gününde neler oldu?
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Kubinka kentinde Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu başladı. Botlar, helikopterler, amfibik araçlar ve İHA'lar da dahil Rus savunma sanayiinin geliştirdiği çok geniş yelpazede ve her türden modern silahların da görücüye çıkarıldığı forumun ilk gününden kareler, Sputnik'in seçkisinde.
Forumun açılışında katılımcılara video mesaj yoluyla hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katılımcı ülkelere personel kadrolarının yetiştirilmesi, yabancı askerlere eğitim verilmesi ve yetkinliklerinin artırılması, ortak tatbikatlar yapılması da dahil çok çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı önerdiklerini belirterek önceden olduğu gibi bu yıl da forumda önemli anlaşmalar ve ihracat sözleşmeleri imzalanmasını beklediğini söyledi.
ARMY-2023 Forumu'ndaki T-14 Armata tankı
Putin,"Rusya, ulusal çıkarlarını gözeten, bağımsız kalkınma yolunda ilerleyen ve her ülkeyi güvenle koruyacak eşit bölünmez güvenlik sistemini birlikte inşa etmeyi önemli bulan diğer ülkelerle, herkesle eşit düzeyli teknolojik ortaklığı ve askeri-teknik işbirliğini derinleştirmeye açık"dedi.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinMoskova bölgesindeki Kubinka'da görücüye çıkarılan Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin ilk yükseltilmiş Su-34 çok amaçlı bombardıman uçağı
Moskova bölgesindeki Kubinka'da görücüye çıkarılan Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin ilk yükseltilmiş Su-34 çok amaçlı bombardıman uçağı
© Sputnik / Pavel Bednyakov/
Kapılarını ziyaretçilere bugün açan ARMY-2023 forumunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ziyaret etti.
Şoygu, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’ndaki çalışmaları kapsamında Kubinka Havalimanı’nda sergilenen en yeni insansız hava araçları (İHA), helikopter ve silahlar dahil olmak üzere havacılık alanındaki ileri tasarımları inceledi.
Rus işletmelerin ve bilim-araştırma kuruluşlarının devlet savunma siparişlerini yerine getirmek üzere yaptıkları tasarımların yanı sıra kendi bünyesinde geliştirdikleri projeleri de fuarda tanıtacaklarına dikkat çeken Şoygu, “Bununla birlikte geniş çapta reklamı yapılan Batı yapımı teçhizatın gerçekte kusursuz olmaktan uzak olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen silahlar sergisini görerek buna ikna olabilirsiniz” dedi.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinARMY-2023 Forumu'nda görücüye çıkarılan Rus 5.nesil çok fonksiyonlu Su-57 avcı uçağı
ARMY-2023 Forumu'nda görücüye çıkarılan Rus 5.nesil çok fonksiyonlu Su-57 avcı uçağı
© Sputnik / Pavel Bednyakov/
Ayrıca Rusya Bilimler Akademisi Uygulamalı Fizik Enstitüsü, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nda ilk kez son olarak geliştirilen misket başlıklı güdümsüz hava füzesini tanıttı.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinARMY-2023 Forumunda sergilenen İran yapımı HESA Ababil İHA'sı
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ARMY-2023 Forumunda sergilenen İran yapımı HESA Ababil İHA'sı
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinARMY-2023 Forumu'ndaki Çin Savunma Bakanlığının standında yer alan askeri araç ve silah modelleri
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ARMY-2023 Forumu'ndaki Çin Savunma Bakanlığının standında yer alan askeri araç ve silah modelleri
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinİran yapımı F-365 tanksavar füze sistemi
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İran yapımı F-365 tanksavar füze sistemi
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinMoskova yakınlarında bulunan Kubinka'da kapılarını ziyaretlere açan ARMY-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’na katılan yabancı askerler
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Moskova yakınlarında bulunan Kubinka'da kapılarını ziyaretlere açan ARMY-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’na katılan yabancı askerler
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinARMY-2023 Forumu kapsamında görücüye çıkarılan İran yapımı insansız hava araçları
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ARMY-2023 Forumu kapsamında görücüye çıkarılan İran yapımı insansız hava araçları
© Sputnik / Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidinARMY-2023 Forumuna katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri
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ARMY-2023 Forumuna katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri
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ARMY-2023 Forumunda sergilenen İran yapımı HESA Ababil İHA'sı
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ARMY-2023 Forumu'ndaki Çin Savunma Bakanlığının standında yer alan askeri araç ve silah modelleri
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İran yapımı F-365 tanksavar füze sistemi
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Moskova yakınlarında bulunan Kubinka'da kapılarını ziyaretlere açan ARMY-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’na katılan yabancı askerler
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ARMY-2023 Forumu kapsamında görücüye çıkarılan İran yapımı insansız hava araçları
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ARMY-2023 Forumuna katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri