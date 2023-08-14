https://sputniknews.com.tr/20230814/rusyada-kapilarini-ziyaretcilere-acan-army-2023-forumunun-ilk-gununde-neler-oldu-1074636206.html

Rusya'da kapılarını ziyaretçilere açan ARMY-2023 Forumu'nun ilk gününde neler oldu?

Rusya'da kapılarını ziyaretçilere açan ARMY-2023 Forumu'nun ilk gününde neler oldu?

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Kubinka kentinde Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu başladı. Botlar, helikopterler, amfibik araçlar ve İHA'lar da... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T19:25+0300

2023-08-14T19:25+0300

2023-08-14T19:25+0300

multimedya

fotoğraf

army

rusya

vladimir putin

sergey şoygu

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Forumun açılışında katılımcılara video mesaj yoluyla hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katılımcı ülkelere personel kadrolarının yetiştirilmesi, yabancı askerlere eğitim verilmesi ve yetkinliklerinin artırılması, ortak tatbikatlar yapılması da dahil çok çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı önerdiklerini belirterek önceden olduğu gibi bu yıl da forumda önemli anlaşmalar ve ihracat sözleşmeleri imzalanmasını beklediğini söyledi.Kapılarını ziyaretçilere bugün açan ARMY-2023 forumunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ziyaret etti.Şoygu, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’ndaki çalışmaları kapsamında Kubinka Havalimanı’nda sergilenen en yeni insansız hava araçları (İHA), helikopter ve silahlar dahil olmak üzere havacılık alanındaki ileri tasarımları inceledi.Rus işletmelerin ve bilim-araştırma kuruluşlarının devlet savunma siparişlerini yerine getirmek üzere yaptıkları tasarımların yanı sıra kendi bünyesinde geliştirdikleri projeleri de fuarda tanıtacaklarına dikkat çeken Şoygu, “Bununla birlikte geniş çapta reklamı yapılan Batı yapımı teçhizatın gerçekte kusursuz olmaktan uzak olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen silahlar sergisini görerek buna ikna olabilirsiniz” dedi.Ayrıca Rusya Bilimler Akademisi Uygulamalı Fizik Enstitüsü, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nda ilk kez son olarak geliştirilen misket başlıklı güdümsüz hava füzesini tanıttı.

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