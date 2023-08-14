https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-army-2023-forumunda-en-yeni-misket-muhimmatli-fuzeyi-tanitti-1074635743.html

Rusya, Army-2023 forumunda en yeni misket mühimmatlı füzeyi tanıttı

Rusya, Army-2023 forumunda en yeni misket mühimmatlı füzeyi tanıttı

Rusya Bilimler Akademisi Uygulamalı Fizik Enstitüsü, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nda ilk kez son olarak geliştirilen misket başlıklı güdümsüz... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T17:13+0300

2023-08-14T17:13+0300

2023-08-14T17:13+0300

savunma

rusya

army-2023 uluslararası askeri teknik forumu

uçak

tank

nato

rusya bilimler akademisi uygulamalı fizik enstitüsü

füze

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Uygulamalı Fizik Enstitüsü basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesinde geliştirilen misket başlıklı güdümsüz hava füzesi S-8KL, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nda tanıtıldı.Açıklamada, “S-8KL güdümsüz hava füzesinin misket savaş başlığı bulunuyor ve kümülatif şarapnel mühimmatları ile dolu. Bunlardan 24 adet var. Bu yeni bir tasarım, 2022 sonunda ‘O’ harfi atanmış oldu” ifadelerine yer verildi. ‘O’ harfi, herhangi bir prototipin veya grubun ön testlerinin tamamlandığı anlamına geliyor. Enstitü yetkilileri, tasarımın şu anda testlerinin sonuçlanma aşamasında olduğunu ifade etti.Yeni füze standart güdümsüz hava füzesi bloklarından, ayrıca ‘Zaslon’ tarafından geliştirilen akıllı B-8V10-UV bloklarından fırlatılabiliyor. Böylece, yeni misket başlıklı güdümsüz füze, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin tüm ana helikopter ve uçakları, saldırı ve taktik uçakları tarafından kullanılabilecek.Sputnik’e yapılan diğer bir açıklamada ise forum organizatörlerinin harekat sırasında ele geçirilen Batı yapımı teçhizatın sergileneceği belirtildi.Konuya yakın olan kaynak, “Forum kapsamında Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rus askerleri tarafından ele geçirilen NATO teçhizatı gösterilecek” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230814/rus-savunma-bakani-soygu-belaruslu-mevkidasi-hreninle-isbirligini-gorustu-1074634898.html

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rusya, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, uçak, tank, nato, rusya bilimler akademisi uygulamalı fizik enstitüsü, füze