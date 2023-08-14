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https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-army-2023-forumunda-en-yeni-misket-muhimmatli-fuzeyi-tanitti-1074635743.html
Rusya, Army-2023 forumunda en yeni misket mühimmatlı füzeyi tanıttı
Rusya, Army-2023 forumunda en yeni misket mühimmatlı füzeyi tanıttı
Rusya Bilimler Akademisi Uygulamalı Fizik Enstitüsü, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nda ilk kez son olarak geliştirilen misket başlıklı güdümsüz... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T17:13+0300
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savunma
rusya
army-2023 uluslararası askeri teknik forumu
uçak
tank
nato
rusya bilimler akademisi uygulamalı fizik enstitüsü
füze
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Uygulamalı Fizik Enstitüsü basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesinde geliştirilen misket başlıklı güdümsüz hava füzesi S-8KL, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nda tanıtıldı.Açıklamada, “S-8KL güdümsüz hava füzesinin misket savaş başlığı bulunuyor ve kümülatif şarapnel mühimmatları ile dolu. Bunlardan 24 adet var. Bu yeni bir tasarım, 2022 sonunda ‘O’ harfi atanmış oldu” ifadelerine yer verildi. ‘O’ harfi, herhangi bir prototipin veya grubun ön testlerinin tamamlandığı anlamına geliyor. Enstitü yetkilileri, tasarımın şu anda testlerinin sonuçlanma aşamasında olduğunu ifade etti.Yeni füze standart güdümsüz hava füzesi bloklarından, ayrıca ‘Zaslon’ tarafından geliştirilen akıllı B-8V10-UV bloklarından fırlatılabiliyor. Böylece, yeni misket başlıklı güdümsüz füze, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin tüm ana helikopter ve uçakları, saldırı ve taktik uçakları tarafından kullanılabilecek.Sputnik’e yapılan diğer bir açıklamada ise forum organizatörlerinin harekat sırasında ele geçirilen Batı yapımı teçhizatın sergileneceği belirtildi.Konuya yakın olan kaynak, “Forum kapsamında Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rus askerleri tarafından ele geçirilen NATO teçhizatı gösterilecek” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rus-savunma-bakani-soygu-belaruslu-mevkidasi-hreninle-isbirligini-gorustu-1074634898.html
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rusya, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, uçak, tank, nato, rusya bilimler akademisi uygulamalı fizik enstitüsü, füze
rusya, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, uçak, tank, nato, rusya bilimler akademisi uygulamalı fizik enstitüsü, füze

Rusya, Army-2023 forumunda en yeni misket mühimmatlı füzeyi tanıttı

17:13 14.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinArmy-2023
Army-2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Bilimler Akademisi Uygulamalı Fizik Enstitüsü, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nda ilk kez son olarak geliştirilen misket başlıklı güdümsüz hava füzesini tanıttı.
Uygulamalı Fizik Enstitüsü basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesinde geliştirilen misket başlıklı güdümsüz hava füzesi S-8KL, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nda tanıtıldı.
Açıklamada, “S-8KL güdümsüz hava füzesinin misket savaş başlığı bulunuyor ve kümülatif şarapnel mühimmatları ile dolu. Bunlardan 24 adet var. Bu yeni bir tasarım, 2022 sonunda ‘O’ harfi atanmış oldu” ifadelerine yer verildi. ‘O’ harfi, herhangi bir prototipin veya grubun ön testlerinin tamamlandığı anlamına geliyor. Enstitü yetkilileri, tasarımın şu anda testlerinin sonuçlanma aşamasında olduğunu ifade etti.
Yeni füze standart güdümsüz hava füzesi bloklarından, ayrıca ‘Zaslon’ tarafından geliştirilen akıllı B-8V10-UV bloklarından fırlatılabiliyor. Böylece, yeni misket başlıklı güdümsüz füze, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin tüm ana helikopter ve uçakları, saldırı ve taktik uçakları tarafından kullanılabilecek.
Sputnik’e yapılan diğer bir açıklamada ise forum organizatörlerinin harekat sırasında ele geçirilen Batı yapımı teçhizatın sergileneceği belirtildi.
Konuya yakın olan kaynak, “Forum kapsamında Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rus askerleri tarafından ele geçirilen NATO teçhizatı gösterilecek” diye konuştu.
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