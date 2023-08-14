Rusya, 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı

Türkiye
Benzine zam geliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-3-ukraynali-komutan-hakkinda-arama-karari-cikartti-1074620496.html
Rusya, 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı
Rusya, 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Donbass'taki saldırılarda parmağı olmakla suçlanan 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T10:09+0300
2023-08-14T10:09+0300
ukrayna krizi
yevgeniy moysyuk
andrey kovalçuk
igor palagnyuk
rusya soruşturma komitesi
donbass
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074620150_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2449ec325741cc75a6dbd8b4c38b1b22.jpg
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın arama kararı çıkardığı komutanlar hava indirme kuvvetleri eski komutanı Yevgeniy Moysyuk, 'Vostok' operasyon grubu eski komutanı İgor Palagnyuk ve birleşik operasyon merkezi başkanı Andrey Kovalçuk oldu.Rusya Soruşturma Komitesi, Temmuz ayında Donbass'ta 100'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından söz konusu 3 Ukraynalı komutan hakkında soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230813/belgorodda-iha-saldirisi-sonucu-bir-konutun-cephesi-hasar-gordu-1074612779.html
donbass
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074620150_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_951628a453b058ca70f32ef44b34c1f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yevgeniy moysyuk, andrey kovalçuk, igor palagnyuk, rusya soruşturma komitesi, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
yevgeniy moysyuk, andrey kovalçuk, igor palagnyuk, rusya soruşturma komitesi, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, rusya

Rusya, 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı

10:09 14.08.2023
© Sputnik / Максим БлиновRusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı
Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Максим Блинов
Abone olTelegram
Rusya İçişleri Bakanlığı, Donbass'taki saldırılarda parmağı olmakla suçlanan 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın arama kararı çıkardığı komutanlar hava indirme kuvvetleri eski komutanı Yevgeniy Moysyuk, 'Vostok' operasyon grubu eski komutanı İgor Palagnyuk ve birleşik operasyon merkezi başkanı Andrey Kovalçuk oldu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Temmuz ayında Donbass'ta 100'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından söz konusu 3 Ukraynalı komutan hakkında soruşturma başlatmıştı.
Rusya'nın Belgorod bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
Ukrayna krizi
Belgorod’da İHA saldırısı sonucu bir konutun cephesi hasar gördü
Dün, 20:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала