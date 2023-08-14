Rusya, 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın arama kararı çıkardığı komutanlar hava indirme kuvvetleri eski komutanı Yevgeniy Moysyuk, 'Vostok' operasyon grubu eski komutanı İgor Palagnyuk ve birleşik operasyon merkezi başkanı Andrey Kovalçuk oldu.



Rusya Soruşturma Komitesi, Temmuz ayında Donbass'ta 100'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından söz konusu 3 Ukraynalı komutan hakkında soruşturma başlatmıştı.