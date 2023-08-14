https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-3-ukraynali-komutan-hakkinda-arama-karari-cikartti-1074620496.html
Rusya, 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı
Rusya, 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Donbass'taki saldırılarda parmağı olmakla suçlanan 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T10:09+0300
2023-08-14T10:09+0300
2023-08-14T10:09+0300
ukrayna krizi
yevgeniy moysyuk
andrey kovalçuk
igor palagnyuk
rusya soruşturma komitesi
donbass
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074620150_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2449ec325741cc75a6dbd8b4c38b1b22.jpg
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın arama kararı çıkardığı komutanlar hava indirme kuvvetleri eski komutanı Yevgeniy Moysyuk, 'Vostok' operasyon grubu eski komutanı İgor Palagnyuk ve birleşik operasyon merkezi başkanı Andrey Kovalçuk oldu.Rusya Soruşturma Komitesi, Temmuz ayında Donbass'ta 100'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından söz konusu 3 Ukraynalı komutan hakkında soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230813/belgorodda-iha-saldirisi-sonucu-bir-konutun-cephesi-hasar-gordu-1074612779.html
donbass
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074620150_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_951628a453b058ca70f32ef44b34c1f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yevgeniy moysyuk, andrey kovalçuk, igor palagnyuk, rusya soruşturma komitesi, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
yevgeniy moysyuk, andrey kovalçuk, igor palagnyuk, rusya soruşturma komitesi, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Rusya, 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı
Abone ol
Rusya İçişleri Bakanlığı, Donbass'taki saldırılarda parmağı olmakla suçlanan 3 Ukraynalı komutan hakkında arama kararı çıkarttı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın arama kararı çıkardığı komutanlar hava indirme kuvvetleri eski komutanı Yevgeniy Moysyuk, 'Vostok' operasyon grubu eski komutanı İgor Palagnyuk ve birleşik operasyon merkezi başkanı Andrey Kovalçuk oldu.
Rusya Soruşturma Komitesi, Temmuz ayında Donbass'ta 100'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından söz konusu 3 Ukraynalı komutan hakkında soruşturma başlatmıştı.