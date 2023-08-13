https://sputniknews.com.tr/20230813/belgorodda-iha-saldirisi-sonucu-bir-konutun-cephesi-hasar-gordu-1074612779.html

Belgorod’da İHA saldırısı sonucu bir konutun cephesi hasar gördü

Belgorod’da İHA saldırısı sonucu bir konutun cephesi hasar gördü

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırı sonucu kentte bulunan çok katlı bir konut binasının cephesinin hasar... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T20:22+0300

2023-08-13T20:22+0300

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ukrayna krizi

belgorod

iha

hasar

ukrayna krizi

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Telegram kanalından paylaşımda bulunan Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, “Belgorod’da acil durum. Olay yerine hareket ettim. Ön bilgilere göre saat 17.43’te meydana gelen patlama sonrası Yesenin caddesinde yer alan 9/1 no.lu binanın cephesinin yedinci ile 13. kat arasındaki kısmında cephe kaplamaları düştü” ifadelerini kullandı.Ön bilgilere göre olayın nedeninin bir İHA saldırısı olduğuna dikkat çeken Gladkov, patlamada yaralanan olmadığını vurguladı. Binadaki bazı dairelerin pencerelerinin kırıldığı ve klimaların arızalandığı öğrenildi. Yaklaşık 15 otomobil de hasar gördü.

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belgorod, iha, hasar, ukrayna krizi