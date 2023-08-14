https://sputniknews.com.tr/20230814/rus-yasen-nukleer-denizaltilar-tsirkon-hipersonik-fuzelerle-donatilacak-1074640296.html
Rus ‘Yasen’ nükleer denizaltılar Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacak
Rus ‘Yasen’ nükleer denizaltılar Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacak
Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Rahmanov, 885 (M) sınıfından Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacağını... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T17:43+0300
2023-08-14T17:43+0300
2023-08-14T17:43+0300
savunma
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yasen
nükleer
nükleer denizaltı
hipersonik
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Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Sputnik’e açıkalmasında Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılmasının planlanıp planlanmadığı sorusuna, “Bu yönde çalışmalar artık yürütülüyor” dedi.Tsirkon füzeleriyle donatılan ilk Rus geminin, Amiral Gorşkov firkateyni olduğunu anımsatan Rahmanov, “Seri firkateynlerin bu sistemle donatılması, Rusya Savunma Bakanlığı’nın planına uygun olarak yapımı ve hizmet etmesi sırasında gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.Halihazırda Yasen tipi denizaltılar Kalibr ve Oniks füzeleri ile Fizik torpidolarıyla donatılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-army-2023-forumunda-en-yeni-misket-muhimmatli-fuzeyi-tanitti-1074635743.html
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rusya, yasen, nükleer, nükleer denizaltı, hipersonik
rusya, yasen, nükleer, nükleer denizaltı, hipersonik
Rus ‘Yasen’ nükleer denizaltılar Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacak
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Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Rahmanov, 885 (M) sınıfından Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacağını belirtti.
Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Sputnik’e açıkalmasında Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılmasının planlanıp planlanmadığı sorusuna, “Bu yönde çalışmalar artık yürütülüyor” dedi.
Tsirkon füzeleriyle donatılan ilk Rus geminin, Amiral Gorşkov firkateyni olduğunu anımsatan Rahmanov, “Seri firkateynlerin bu sistemle donatılması, Rusya Savunma Bakanlığı’nın planına uygun olarak yapımı ve hizmet etmesi sırasında gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.
Halihazırda Yasen tipi denizaltılar Kalibr ve Oniks füzeleri ile Fizik torpidolarıyla donatılıyor.