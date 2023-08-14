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Rus ‘Yasen’ nükleer denizaltılar Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacak
Rus ‘Yasen’ nükleer denizaltılar Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacak
Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Rahmanov, 885 (M) sınıfından Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacağını... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T17:43+0300
2023-08-14T17:43+0300
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nükleer denizaltı
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Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Sputnik’e açıkalmasında Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılmasının planlanıp planlanmadığı sorusuna, “Bu yönde çalışmalar artık yürütülüyor” dedi.Tsirkon füzeleriyle donatılan ilk Rus geminin, Amiral Gorşkov firkateyni olduğunu anımsatan Rahmanov, “Seri firkateynlerin bu sistemle donatılması, Rusya Savunma Bakanlığı’nın planına uygun olarak yapımı ve hizmet etmesi sırasında gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.Halihazırda Yasen tipi denizaltılar Kalibr ve Oniks füzeleri ile Fizik torpidolarıyla donatılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-army-2023-forumunda-en-yeni-misket-muhimmatli-fuzeyi-tanitti-1074635743.html
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rusya, yasen, nükleer, nükleer denizaltı, hipersonik
rusya, yasen, nükleer, nükleer denizaltı, hipersonik

Rus ‘Yasen’ nükleer denizaltılar Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacak

17:43 14.08.2023
© Fotoğraf : Press service of the Ministry of Defence of the Russian FederationDünyayı 30 dakikada yok edebilecek denizaltılar
Dünyayı 30 dakikada yok edebilecek denizaltılar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Fotoğraf : Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
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Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Rahmanov, 885 (M) sınıfından Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacağını belirtti.
Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Sputnik’e açıkalmasında Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılmasının planlanıp planlanmadığı sorusuna, “Bu yönde çalışmalar artık yürütülüyor” dedi.
Tsirkon füzeleriyle donatılan ilk Rus geminin, Amiral Gorşkov firkateyni olduğunu anımsatan Rahmanov, “Seri firkateynlerin bu sistemle donatılması, Rusya Savunma Bakanlığı’nın planına uygun olarak yapımı ve hizmet etmesi sırasında gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.
Halihazırda Yasen tipi denizaltılar Kalibr ve Oniks füzeleri ile Fizik torpidolarıyla donatılıyor.
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