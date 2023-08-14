https://sputniknews.com.tr/20230814/rus-yasen-nukleer-denizaltilar-tsirkon-hipersonik-fuzelerle-donatilacak-1074640296.html

Rus ‘Yasen’ nükleer denizaltılar Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacak

Rus ‘Yasen’ nükleer denizaltılar Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacak

Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Rahmanov, 885 (M) sınıfından Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılacağını... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T17:43+0300

2023-08-14T17:43+0300

2023-08-14T17:43+0300

savunma

rusya

yasen

nükleer

nükleer denizaltı

hipersonik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104129/09/1041290908_0:30:1300:761_1920x0_80_0_0_7ae8a1452f44dbf050aaef5fc0ada2ab.jpg

Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Sputnik’e açıkalmasında Yasen çok amaçlı nükleer denizaltının Tsirkon hipersonik füzelerle donatılmasının planlanıp planlanmadığı sorusuna, “Bu yönde çalışmalar artık yürütülüyor” dedi.Tsirkon füzeleriyle donatılan ilk Rus geminin, Amiral Gorşkov firkateyni olduğunu anımsatan Rahmanov, “Seri firkateynlerin bu sistemle donatılması, Rusya Savunma Bakanlığı’nın planına uygun olarak yapımı ve hizmet etmesi sırasında gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.Halihazırda Yasen tipi denizaltılar Kalibr ve Oniks füzeleri ile Fizik torpidolarıyla donatılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-army-2023-forumunda-en-yeni-misket-muhimmatli-fuzeyi-tanitti-1074635743.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, yasen, nükleer, nükleer denizaltı, hipersonik