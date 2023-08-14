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Rus Savunma Bakanı Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Hrenin’le işbirliğini görüştü
Rus Savunma Bakanı Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Hrenin’le işbirliğini görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin’in, Army-2023 forumu kapsamında bir araya gelerek işbirliğini görüştüğü belirtildi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T16:44+0300
2023-08-14T16:44+0300
savunma
belarus
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ukrayna krizi
sergey şoygu
viktor hrenin
army-2023 uluslararası askeri teknik forumu
askeri
işbirliği
görüşme
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında, Belaruslu mevkidaşı Korgeneral Viktor Hrenin ile görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları arasında askeri ve askeri-teknik işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.Şoygu’nun, Army-2023 forumunda Belarus’un sergisini gezdiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/putin-bagimsiz-kalkinma-yolunu-secen-tum-ulkelerle-askeri-teknik-isbirligini-derinlestirmeye-acigiz-1074631649.html
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belarus, ukrayna, ukrayna krizi, sergey şoygu, viktor hrenin, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, askeri, işbirliği, görüşme, ikili görüşme
belarus, ukrayna, ukrayna krizi, sergey şoygu, viktor hrenin, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, askeri, işbirliği, görüşme, ikili görüşme

Rus Savunma Bakanı Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Hrenin’le işbirliğini görüştü

16:44 14.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanı Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin’in, Army-2023 forumu kapsamında bir araya gelerek işbirliğini görüştüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında, Belaruslu mevkidaşı Korgeneral Viktor Hrenin ile görüşme gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları arasında askeri ve askeri-teknik işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.
Şoygu’nun, Army-2023 forumunda Belarus’un sergisini gezdiği kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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