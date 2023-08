https://sputniknews.com.tr/20230814/putin-bagimsiz-kalkinma-yolunu-secen-tum-ulkelerle-askeri-teknik-isbirligini-derinlestirmeye-acigiz-1074631649.html

Putin: Bağımsız kalkınma yolunu seçen tüm ülkelerle askeri-teknik işbirliğini derinleştirmeye açığız

Putin: Bağımsız kalkınma yolunu seçen tüm ülkelerle askeri-teknik işbirliğini derinleştirmeye açığız

Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu bugün kapılarını açtı. Forumun açılışında katılımcılara video mesaj yoluyla hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, ulusal çıkarlarını gözeten, bağımsız kalkınma yolunda ilerleyen ve her ülkeyi güvenle koruyacak eşit bölünmez güvenlik sistemini birlikte inşa etmeyi önemli bulan diğer ülkelerle, herkesle eşit düzeyli teknolojik ortaklığı ve askeri-teknik işbirliğini derinleştirmeye açık" dedi.Katılımcı ülkelere personel kadrolarının yetiştirilmesi, yabancı askerlere eğitim verilmesi ve yetkinliklerinin artırılması, ortak tatbikatlar yapılması da dahil çok çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı önerdiklerini belirten Putin, önceden olduğu gibi bu yıl da forumda önemli anlaşmalar ve ihracat sözleşmeleri imzalanmasını beklediğini söyledi.'Yapay zeka kullanılan ürünlerin pazar hacmi artıyor'Rusya'nın ortaklarına botlar, helikopterler, amfibik araçlar ve İHA'lar da dahil Rus savunma sanayiinin geliştirdiği çok geniş yelpazede ve her türden modern silahlar önerdiğini anlatan Putin, Rusya'da yapay zeka teknolojisi kullanılarak imal edilen ürünlerin pazar hacmininin de her geçen yıl arttığını vurguladı. Rus lider, forumda İHA konusuna özel önem verildiğinin de altını çizdi.'82 yabancı şirket foruma katılıyor'Foruma katılan yabancı şirketlerin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Putin, geçen sene 32 yabancı şirketin temsil edildiği forumda bu sene 82 yabancı şirketin ürünlerini sergilediğini kaydetti.Putin, konuşmasının sonunda forumun, kurulma aşamasındaki çok kutuplu dünyada güvenlik ve istikrara katkı sunacak askeri ve askeri-teknik işbirliğini güçlendirme imkanı sunacağından emin olduğunu ekledi.Moskova Bölgesi'ndeki Kubinka kentinde düzenlenen Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu, 20 Ağustos'ta sona erecek.

