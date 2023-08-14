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Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
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https://sputniknews.com.tr/20230814/soygu-army-2023-forumunda-havacilik-alanindaki-ileri-tasarimlari-inceledi-1074630810.html
Şoygu, Army-2023 forumunda havacılık alanındaki ileri tasarımları inceledi
Şoygu, Army-2023 forumunda havacılık alanındaki ileri tasarımları inceledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nu ziyaret ederek Kubinka Havalimanı’nda sergilenen havacılık alanındaki ileri... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T14:00+0300
2023-08-14T14:00+0300
savunma
sergey şoygu
rusya
rusya savunma bakanlığı
army-2023 uluslararası askeri teknik forumu
su-57
uçak
asker
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’ndaki çalışmaları kapsamında Kubinka Havalimanı’nda sergilenen en yeni insansız hava araçları (İHA), helikopter ve silahlar dahil olmak üzere havacılık alanındaki ileri tasarımları inceledi.Denetimin sonunda ürünlerin fiyatı ile kullanım etkinliği arasında makul oran olmasına dikkat çeken Şoygu, modern imha araçlarının ise güdümlü ve elektronik baskılamaya karşı yüksek koruma seviyeli olması gerektiğini vurguladı.Rusya savunma sanayi kuruluşlarının temsilcileri, Şoygu’ya çeşitli sınıflardan İHA’lar için geliştirilen motorları, geleceğe dönük imha araçlarını ve Hava-Uzay Kuvvetlerinin en yeni uçak ve helikopterlerini gösterdi.Şoygu ayrıca Su-57, Su-30SM2, Su-34 uçakları, Mi-26T2V askeri nakliye helikopteri, Ka-32A11M çok amaçlı helikopter, Inohodets, Termit, Altius-RU, Forpost-R İHA’larının yanı sıra Grom, Şerşen gibi saldırı İHA’ları ve diğer teçhizat tiplerini inceledi.Şoygu’ya Su-57 uçaklarının harekat bölgesinde etkili bir şekilde kullanıldığı rapor edildiŞoygu’ya beşinvi nesil Su-57 uçaklarının kullanımı ile ilgili rapor veren bir pilot, “Bu uçak özel askeri harekat bölgesinde yüksek kalite ile görevlerin üstesinden geliyor, hedefleri vuruyor. Uçağı farklı kılan özellik ise düşük görünürlük” ifadelerini kullandı.Temmuz 2022’de Sputnik’e konuşan bir kaynak, dört Su-57 uçağından oluşan bir grubun özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’nın hava savunma sistemlerini imha etmek için kullanıldığını açıklamıştı. Uçakların tek bir enformasyon alanında birbirine bağlı olduklarına dikkat çeken kaynak, bu özelliğin hedefleri vurma etkinliğini artırdığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230814/zelenskiy-kirim-koprusune-saldiri-girisiminde-bulunduklarini-itiraf-etti-1074629379.html
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sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, su-57, uçak, asker
sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, su-57, uçak, asker

Şoygu, Army-2023 forumunda havacılık alanındaki ileri tasarımları inceledi

14:00 14.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanı Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’nu ziyaret ederek Kubinka Havalimanı’nda sergilenen havacılık alanındaki ileri tasarımları inceledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’ndaki çalışmaları kapsamında Kubinka Havalimanı’nda sergilenen en yeni insansız hava araçları (İHA), helikopter ve silahlar dahil olmak üzere havacılık alanındaki ileri tasarımları inceledi.
Denetimin sonunda ürünlerin fiyatı ile kullanım etkinliği arasında makul oran olmasına dikkat çeken Şoygu, modern imha araçlarının ise güdümlü ve elektronik baskılamaya karşı yüksek koruma seviyeli olması gerektiğini vurguladı.
Rusya savunma sanayi kuruluşlarının temsilcileri, Şoygu’ya çeşitli sınıflardan İHA’lar için geliştirilen motorları, geleceğe dönük imha araçlarını ve Hava-Uzay Kuvvetlerinin en yeni uçak ve helikopterlerini gösterdi.
Şoygu ayrıca Su-57, Su-30SM2, Su-34 uçakları, Mi-26T2V askeri nakliye helikopteri, Ka-32A11M çok amaçlı helikopter, Inohodets, Termit, Altius-RU, Forpost-R İHA’larının yanı sıra Grom, Şerşen gibi saldırı İHA’ları ve diğer teçhizat tiplerini inceledi.

Şoygu’ya Su-57 uçaklarının harekat bölgesinde etkili bir şekilde kullanıldığı rapor edildi

Şoygu’ya beşinvi nesil Su-57 uçaklarının kullanımı ile ilgili rapor veren bir pilot, “Bu uçak özel askeri harekat bölgesinde yüksek kalite ile görevlerin üstesinden geliyor, hedefleri vuruyor. Uçağı farklı kılan özellik ise düşük görünürlük” ifadelerini kullandı.
Temmuz 2022’de Sputnik’e konuşan bir kaynak, dört Su-57 uçağından oluşan bir grubun özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’nın hava savunma sistemlerini imha etmek için kullanıldığını açıklamıştı. Uçakların tek bir enformasyon alanında birbirine bağlı olduklarına dikkat çeken kaynak, bu özelliğin hedefleri vurma etkinliğini artırdığını ifade etmişti.
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