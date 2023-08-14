https://sputniknews.com.tr/20230814/resul-dindar-ve-demet-akalin-arasinda-sahnede-gergin-anlar-1074615486.html

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar

Artvin’in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı. Resul Dindar, Demet Akalın'ın sahneye... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T05:41+0300

2023-08-14T05:41+0300

2023-08-14T05:41+0300

yaşam

konser

demet akalın

sahne

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Artvin’in Arhavi ilçesinde Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 49’uncusu düzenlendi.Festivalin 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında sahneye ilk olarak Resul Dindar çıktı. Programa göre 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi.Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar’ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.'Sen beni tanımıyorsun'Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim 11" dedi.Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.

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