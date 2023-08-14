https://sputniknews.com.tr/20230814/resul-dindar-ve-demet-akalin-arasinda-sahnede-gergin-anlar-1074615486.html
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
Artvin’in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı. Resul Dindar, Demet Akalın'ın sahneye... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T05:41+0300
2023-08-14T05:41+0300
2023-08-14T05:41+0300
yaşam
konser
demet akalın
sahne
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Artvin’in Arhavi ilçesinde Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 49’uncusu düzenlendi.Festivalin 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında sahneye ilk olarak Resul Dindar çıktı. Programa göre 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi.Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar’ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.'Sen beni tanımıyorsun'Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim 11" dedi.Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.
https://sputniknews.com.tr/20230515/akalindan-takipcilerine-dolandirici-uyarisi-adimi-kullanarak-villa-satiyorlarmis-inanmayin-bacim-1071131148.html
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konser, demet akalın, sahne
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
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Artvin’in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı. Resul Dindar, Demet Akalın'ın sahneye erken çıkmak istediğini öne sürerek, "Sen beni tanımıyorsun, benim saatim 11” dedi.
Artvin’in Arhavi ilçesinde Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 49’uncusu düzenlendi.
Festivalin 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.
Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında sahneye ilk olarak Resul Dindar çıktı. Programa göre 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi.
Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar’ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.
'Sen beni tanımıyorsun'
Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim 11" dedi.
Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.