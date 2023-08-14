https://sputniknews.com.tr/20230814/nijerde-cunta-yonetimi-devrik-cumhurbaskani-bazumu-vatana-ihanetten-yargilayacak-1074619220.html
Nijer'de cunta yönetimi, devrik cumhurbaşkanı Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılayacak
Nijer'de cunta yönetimi, devrik cumhurbaşkanı Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılayacak
Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta yönetimi, devrik lider Muhammed Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılamak istediğini duyurdu. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T09:45+0300
2023-08-14T09:45+0300
2023-08-14T09:48+0300
dünya
nijer
amadou abdourahmane
batı afrika
vatanı koruma ulusal konseyi (cnsp)
muhammed bazum
cunta
darbe
vatana ihanet
yargılama
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Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane tarafından okunan bildiride, Bazum'un 'vatana ihanet' ve 'ülke güvenliğini tehlikeye atmak' suçlamalarıyla yargılanacağını duyurdu.Bildiride, "Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır" ifadesi kullanıldı.Bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin 'geçiş hükümeti' hakkında yalan haberler yaydığına dikkati çekilen bildiride, bu durumun şiddetle kınandığı vurgulandı.Bildiride, uluslararası toplumun bazı unsurlarının da 'devrik hükümet yetkilileriyle' dayanışma içinde olmasından duyulan memnuniyetsizliğe işaret edildi.Temmuz'da asker yönetime el koymuştuNijer’de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 9 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230811/nijerdeki-isyancilar-dis-mudahale-halinde-devrik-lider-bazumu-oldurmekle-tehdit-etti-1074548557.html
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nijer, amadou abdourahmane, batı afrika, vatanı koruma ulusal konseyi (cnsp), muhammed bazum, cunta, darbe, vatana ihanet, yargılama, abdurrahmane tchiani, lamine zeine
nijer, amadou abdourahmane, batı afrika, vatanı koruma ulusal konseyi (cnsp), muhammed bazum, cunta, darbe, vatana ihanet, yargılama, abdurrahmane tchiani, lamine zeine
Nijer'de cunta yönetimi, devrik cumhurbaşkanı Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılayacak
09:45 14.08.2023 (güncellendi: 09:48 14.08.2023) Abone ol
Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta yönetimi, devrik lider Muhammed Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılamak istediğini duyurdu.
Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane tarafından okunan bildiride, Bazum'un 'vatana ihanet' ve 'ülke güvenliğini tehlikeye atmak' suçlamalarıyla yargılanacağını duyurdu.
Bildiride, "Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır" ifadesi kullanıldı.
Bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin 'geçiş hükümeti' hakkında yalan haberler yaydığına dikkati çekilen bildiride, bu durumun şiddetle kınandığı vurgulandı.
Bildiride, uluslararası toplumun bazı unsurlarının da 'devrik hükümet yetkilileriyle' dayanışma içinde olmasından duyulan memnuniyetsizliğe işaret edildi.
Temmuz'da asker yönetime el koymuştu
Nijer’de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 9 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.